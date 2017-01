To se je dogajalo v znani restavraciji: delavce deportiral v Bosno

LJUBLJANA – Po kršitvah pred leti v gradbenem sektorju zdaj očitno podobno delujejo tudi v gostinstvu in turizmu. Delavec, ki je spregovoril za nacionalno televizijo, je razkril, kako ga je znani gostinec izkoristil. A menda ne gre za osamljen primer, takšnih je vse več. Goran Zrnić iz svetovalnice za migrante je razkril, da se k njim po pomoč vsak teden zglasijo do trije delavci, koliko pa je takšnih, ki ne pridejo po pomoč, pa ostaja vprašanje.

Delavec, ki se zaradi groženj ni želel razkriti, je v podjetju Dulcis Gourmet delal brez delovnega dovoljenja. Ko se je prijavil na oglas, so ga poklicali in mu obljubili ureditev vizuma, a mu ga po treh mesecih še vedno niso uredili. Ko je zadnjič prosil za vizum, so mu vrnili papirje in ga poslali domov.

Prepoved zaposlovanja tujcev



Zrnić je povedal, da je delavec začel delati 29. avgusta, mesec kasneje so mu dali pogodbo pri podjetju Termina, za katerega pred tem še ni nikoli slišal. Delal je 250 do 300 ur in dobil nekaj več kot 700 evrov. Podjetje Dulcis Gourmet navedbe delavca zanika, a ta je proti podjetju vložil kazensko ovadbo zaradi kršitev temeljnih pravic. Po ovadbi je inšpektorat opravil izredni nadzor, od septembra pa ima podjetje tudi prepoved zaposlovanja tujcev.

Zrnić, ki se je v svetovalnici ukvarjal z omenjenim primerom, je v Dnevniku razkril, kaj se je dogajalo po vložitvi kazenske ovadbe. Ovadbo so podali v sredo, naslednji dan pa so izvedeli, da je delodajalec že izvedel, da bo izredni nadzor, zato je delavce evakuiral in deportiral v Bosno. »Na žalost so korak pred nami.«