Še ena kandidatka v predsedniško bitko, ona s podporo SDS

LJUBLJANA – Kandidatka največje opozicijske stranke SDS na predsedniških volitvah bo evropska poslanka Romana Tomc. Njeno kandidaturo je danes potrdil svet stranke. Na predsedniških volitvah bo nastopila s sloganom Spoštujmo in sodelujmo.

Kot so sporočili iz SDS, je Tomčeva po potrditvi na svetu stranke povedala, da odločitev za kandidaturo ni bila lahka, saj položaj predsednika države jemlje zelo resno in odgovorno. »Želim ostati trdno na tleh in ne obljubljati stvari, ki jih ne morem izpolniti. To je moj slog, ki ga ne mislim spreminjati,« je poudarila Tomčeva.

Kandidatka verjame, da državljani za svojega predsednika želijo predvsem zanesljivega, dostojanstvenega in odločnega predsednika oziroma predsednico. »To je tisto, kar lahko obljubim brez oklevanja,« je dodala.

Uradna predstavitev kandidatke za predsednico bo v ponedeljek v Mariboru, so še sporočili iz SDS.

V SDS so imeli evidentiranih 12 kandidatov, med možnimi imeni pa se je največkrat omenjalo ravno Tomčevo.

Strankarska ekipa kandidatov, ki se bodo pomerili v predsedniški tekmi, je tako zdaj bolj ali manj znana. SMC bo kandidirala z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič, NSi s predsednico Ljudmilo Novak, SD pa je podprla predsednika republike Boruta Pahorja v tekmi za nov mandat. DeSUS naj bi o podpori kateremu od kandidatov odločila v torek, odločitev je pričakovati še v Levici.



Predsedniške volitve bodo v nedeljo, 22. oktobra.