Se bo več ljudi  laže zaposlilo?

»Ukrepi aktivne politike zaposlovanja (APZ) v ugodnih gospodarskih razmerah delujejo kot stimulator zaposlovanja,« se glasi kakor nadvse razveseljiva ugotovitev ministrstva za delo. Kaj naj bi to pomenilo? Da je bilo ob koncu letošnjega avgusta v različne programe aktivne politike zaposlovanja vključenih skoraj 12.600 brezposelnih državljank in državljanov, pa ne samo to, da jih je 61,6 odstotka izmed teh (doslej) veljalo za dolgotrajno brezposelne. Še najuspešnejša programa v sklopu APZ naj bi bila usposabljanje na delovnem mestu oziroma tako imenovani delovni preizkus. Od vseh, ki so bili vključeni v prvega, se jih je po enem letu zaposlilo več kot 72 odstotkov, izmed tistih, ki so sodelovali v drugem, pa celo več kot 75 odstotkov itn. Neznosna lahkost statistike.

