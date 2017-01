Se bo Tina poslovila v modrem dresu?

MARIBOR – Čeprav se večina ljubiteljev alpskega smučanja ukvarja predvsem z vprašanjem, ali se bo 7. januarja po pohorskih strminah spustila Tina Maze, se vendarle ne vrti vse okrog nekdanje slovenske šampionke. »To ni stvar organizatorja, to je stvar nje same in smučarske zveze. Naša prioriteta ostaja, da naredimo progo, kakršno si Maribor, kot organizator tekem svetovnega pokala, zasluži. A Tina si vseeno zasluži dostojno slovo,« nam je povedal Andrej Rečnik, ki bo podobno kot prejšnja leta vodja prog na letošnjem 53. tekmovanju za zlato lisico. Čeprav je muhasto božično vreme z visokimi temperaturami požrtvovalnim mariborskim smučarskim delavcem še posivilo kakšen las, niso vrgli puške v koruzo, ampak pljunili v rokavice.

