Se bliža huda ura? Poplavilo šolo, poplave ovirajo promet

LJUBLJANA – Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bodo popoldne, zvečer in v noči na soboto v zahodni, jugozahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji ob nevihtah krajevno možni močnejši in dolgotrajnejši nalivi. Arso ob tem opozarja, da so na teh območjih zaradi nalivov možni tudi hitri porasti in razlivanja hudourniških voda.

Za zahodno in južno Slovenijo so za danes in soboto zaradi močnejših nalivov razglasili oranžno stopnjo ogroženosti, zaradi možnih porastov hudourniških voda pa rumeno opozorilo. Ob večerni plimi lahko morje v manjšem obsegu poplavi najnižje dele obale.

Voda in veter na Primorskem že povzročata težave. V Hrpeljah je voda poplavila osnovno šolo in objekt v obrtni coni, poplavljena pa je tudi knjižnica v Kozini. Veter na območju Ilirske Bistrice lomi drevesa in odkriva strehe, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Kot je razvidno s spletne strani prometnoinformacijskega centra, voda ovira promet tudi na nekaterih prometnicah. Na delu Reške ceste v Kozini promet zaradi poplav poteka izmenično enosmerno.

Voznike opozarjajo, naj v primeru močnejših nalivov, neviht ali toče svojih vozil ne ustavljajo v predorih, pod nadvozi ali viadukti.

Kako pa je pri vas? Sporočite nam.