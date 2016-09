Se Avstrija norčuje iz nas?

LJUBLJANA, ŠENTILJ, DUNAJ – Avstrijska policija je v nedeljo popoldne na avstrijski strani tako imenovane slovensko-avstrijske zelene meje prijela devet prebežnikov, ki jim je nedovoljeno (nezakonito) uspelo priti v Avstrijo. In kaj je storila? Na mah (kar mimo dogovorjenega protokola oziroma brez pravne podlage) je slovensko policijo zgolj mimogrede obvestila, da jih je prijela ter jih bo oziroma jih je že napotila v Slovenijo. Čeprav bi morali Avstrijci slovenski strani pisno sporočiti, da bodo prijete prebežnike najprej obravnavali v skladu z meddržavnim sporazumom o prevzem(anj)u oseb na skupni meji. V skladu s tem sporazumom pa bi slovenska stran potem lahko proučila avstrijske argumente in dokaze ter se po razmisleku odločila, ali se že kar strinja s tem, da devet tujcev pride v Slovenijo, ali ne. Tisto, kar so si privoščili Avstrijci, pa je bilo, blago rečeno, nedopustno: prebežnike so preprosto napotili (spustili) čez mejo nazaj k nam.

