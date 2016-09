SDS zaradi Patrie in izgubljenih volitev toži državo

LJUBLJANA – Slovenska demokratska stranka je prek odvetniške družbe Matoz na Okrožno sodišče v Ljubljani zoper Republiko Slovenijo vložila tožbo zaradi plačila 886.257,37 evra s pripadajočimi pripadki, sporočajo iz največje opozicijske stranke. »Z zaporom predsednika SDS Janeza Janše in nezakonito sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani in kasnejšimi pristranskimi in nezakonitimi postopki proti Janezu Janši, kar se je izkazalo tudi v odločitvah Ustavnega sodišča Republike Slovenije, je SDS nastala velika premoženjska škoda,« so zapisali.

SDS od države terja plačilo 886.257,37 evra zaradi »posega državnih organov v demokratičnost volilnega procesa z nezakonitimi sodbami v aferi Patria, hkrati pa javno predlagamo državnemu pravobranilstvu, da to odškodnino izterja od Branke Zobec Hrastar, Andreja Ferlinca, Branka Masleše, Barbare Klajnšek in ostalih sodnic in sodnikov ter tožilcev, ki so krivo tožili in sodili v zadevi Patria«.

»Razvoj dogodkov v primeru Patria in nezakonitega zapora Janeza Janše je namreč pokazal, da je šlo za vnaprej načrtovano rušitev predsednika stranke SDS, da se onemogoči največjo opozicijsko stranko na volitvah v Državni zbor Republike Slovenije, kar jim je delno žal tudi uspelo, saj je SDS na predčasnih volitvah 2014 dosegla veliko slabši volilni rezultat, kot so ga napovedovale ankete pred volitvami vse do dne, dokler predsednik SDS na podlagi nezakonite sodbe ni moral na prestajanje zaporne kazni,« so zapisali v obrazložitev.

Dodajajo, da je stranka SDS še 25. maja 2014 z veliko prednostjo zmagala na volitvah v Evropski parlament: »Poseg v demokratičnost volilnega procesa z nezakonitimi sodbami v procesu Patria je bil na predčasnih volitvah v DZ julija 2014 tako velik, da je vplival tako na volilno udeležbo kot na sam volilni rezultat. Pri tem dodajamo, da je ustavno sodišče v sosednji republiki Avstriji razveljavilo drugi krog volitev za predsednika države zaradi bistveno manjših kršitev, kot so se zaradi procesa Patria dogajale v Sloveniji. Več eminentnih pravnikov v državi, denimo Marko Šorli, vodja kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča v RS, ali mag. Matevž Krivic, ddr. Klemen Jaklič, dr. Matej Avbelj in mnogi drugi so že med samim procesom opozarjali na nestrokovno ravnanje sodišča, vendar se okrajno, višje in vrhovno sodišče na to ni oziralo in je šele Ustavno sodišče Republike Slovenije odpravilo vse krivične sodbe in sklepe prejšnjih sodnih instanc.«

Zaradi vseh teh namerno povzročenih protipravnih ravnanj sodišč je bila po mnenju največje opozicijske stranke SDS narejena velika politična škoda: »Predsednik SDS Janez Janša je bil na podlagi pravnomočne sodbe pozvan na prestajanje zaporne kazni dne 20. 6. 2014, predčasne državnozborske volitve pa so bile 13. julija 2014. Vsakomur je jasno, da je bila ta sodba v funkciji volitev, saj je bilo zaradi nezakonitega prestajanja zaporne kazni

predsedniku SDS onemogočeno sodelovanje v predvolilni kampanji. V kolikor do protipravnega ravnanja v procesu Patria ne bi prišlo, bi stranka SDS na predčasnih volitvah leta 2011 in leta 2014 dobila vsaj tako visok odstotek glasov kot na volitvah leta 2008. Razlika med odstotkom glasov, ki jih je prejela SDS na volitvah leta 2008, in odstotkom glasov, prejetih na volitvah leta 2011 in 2014, ter na ta odstotek glasov vezana proračunska sredstva, predstavlja neposredno materialno škodo, ki jo je zaradi protipravnega ravnanja, za katerega je odškodninsko odgovorna država Slovenija, utrpela SDS.«

V obrazložitvi pišejo še: »Zaradi nezakonitega prestajanja kazni je bilo predsedniku SDS onemogočeno sodelovanje v predvolilni kampanji. Janez Janša je na prestajanje kazni odšel 20. 6. 2014, predčasne volitve pa so bile razpisane za 13. 7. 2014. Skladno s prvim odstavkom 2. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) se lahko volilna kampanja začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, zato je bila SDS v volilni tekmi zaradi protipravnega ravnanja države dejansko onemogočena. Zaradi tega je tudi podpredsednik SDS Zvonko Černač dne 27. 6. 2014 na predvolilnem soočenju na nacionalni televiziji javno povedal, da SDS v predvolilni kampanji zaradi nezakonito zaprtega predsednika stranke ne more polno sodelovati, saj edino predsedniku SDS ni bilo omogočeno sodelovanje na TV in drugih soočenjih predsednikov parlamentarnih strank. Ker je Janez Janša v času predvolilne kampanje prestajal zaporno kazen na podlagi nezakonite sodbe, se je velik del volilnega telesa odločil volitve 'bojkotirati' in na volišča ni odšel, zaradi česar je bil izid volitev za SDS bistveno manj ugoden, kot bi bil v primeru, če bi v kampanji lahko sodeloval tudi Janez Janša. Več kot sto tisoč volivcev SDS se namreč zaradi politično motiviranega in ugotovljeno nezakonitega kazenskega postopka zoper predsednika SDS volitev ni udeležilo, saj niso želeli glasovati na volitvah, ki so jih ocenili za nelegitimne. Takšno oceno je podal tudi analitik Andraž Zorko iz Valicona, družbe, ki v Republiki Sloveniji že vrsto let opravlja javnomnenjske raziskave.«