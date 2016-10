SDS vložila novo interpelacijo, že osmo

LJUBLJANA – Poslanci SDS so vložili novo interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak. Njeno vsebino bodo predstavili na opoldanski novinarski konferenci.

Menijo, da bi morala odstopiti

Vsebina interpelacije še ni znana, je pa najverjetneje povezana z nedavno odločitvijo vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da je bil odvzem dečkov iz Velenja nezakonit ter da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice.

Ta odločitev je v politiki sprožila burne odzive. V opoziciji večinoma menijo, da bi ministrica, ki je že junija za las prestala interpelacijo, morala vsaj zaradi objektivne odgovornosti odstopiti ali da bi moral ukrepati premier Miro Cerar. Za interpelacijo se je najprej zavzel nepovezani poslanec Andrej Čuš, podpise zanjo pa bodo zdaj očitno prispevali poslanci SDS. Čuš je že sporočil, da interpelacijo podpira, obžaluje pa, da se vsi opozicijski poslanci niso dogovorili za skupno besedilo.

Ministrico sicer v prihodnjih dneh čaka tudi pogovor s predsednikom vlade, ki je zadevo označil za izredno resno ter v odgovoru na vprašanje vloge ministrice v tem primeru dejal, da bo treba sprejeti zelo jasna stališča.

Kopač Mrakova je navedla, da je treba sodbo spoštovati, a poudarila, da ni bila presojana največja korist otrok. Opozorila je tudi, da je sodba pomembna za vnaprej, saj je prva, ki bolj natančno govori o pravici starih staršev do družinskega življenja.

Že osma interpelacija

Medtem ko v SD stojijo za svojo ministrico, pa je bilo tudi od koalicijskih partneric slišati kritične tone. V SMC za zdaj uživa podporo, a pričakujejo izpolnitev pogojev in tudi pogrešajo njeno aktivnejšo vlogo pri vodenju socialne politike. V Desusu, ki je junija celo glasoval za razrešitev Kopač Mrakove, pa poudarjajo njeno odgovornost za nemoteno delovanje sistema.

Gre sicer za osmo interpelacijo v mandatu sedanje vlade. Poleg Kopač Mrakove so jo že prestali notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar, zunanji minister Karl Erjavec, minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Poleg tega je interpelacija vložena zoper celotno vlado pa tudi zoper ministrico za izobraževanje Majo Makovec Brenčič.