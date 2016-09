SDS vložila interpelacijo zoper Kolar Celarčevo

LJUBLJANA – Poslanska skupina SDS je danes vložila interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc, so za STA potrdili v SDS. Vsebino bodo predvidoma predstavili v ponedeljek. Interpelacijo so sicer pripravili tudi v NSi, a je še niso uspeli vložiti v postopek.

V NSi so se na napoved interpelacije odzvali z besedami, da SDS očitno primanjkuje idej in jim gre le za prestiž. Interpelacijo bodo prebrali in v kolikor ni utemeljena na način, kot mislijo, da mora biti, je ne bodo podprli, ampak bodo vložili svojo.

V NSi so sicer v minulih dneh navedli, da imajo obljubljenih dovolj podpisov za vložitev interpelacije, predvsem iz vrst nepovezanih poslancev (NP in NeP). Interpelacijo so napovedali v torek, nakar je SDS še izrazila pričakovanje, da bo ministrica odstopila sama oz. da jo bo odstavil premier Miro Cerar.

Stranka NSi v predlogu interpelacije zoper Milojko Kolar Celarc, ki ga je danes pridobila STA, ministrici za zdravje med drugim očita odlašanje z zdravstveno reformo, podaljševanje čakalnih dob ter finančno nevzdržnost zdravstva.