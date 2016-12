SDS toži še enega poslanca in zahteva 8000 evrov

LJUBLJANA – Potem ko je stranka SDS tožila svojega nekdanjega poslanca Andreja Čuša, povrnitev stroškov za volilno kampanjo v znesku dobrih 8000 evrov po sodni poti zdaj terja tudi od poslanca Zvonka Laha, ki je stranko in poslansko skupino zapustil avgusta. Kot je Lah danes povedal, se stranki ne čuti dolžnega. Izračun stroškov za volilno kampanjo, ki jih SDS terja od njega, je po Lahovem mnenju privlečen za lase, poleg tega pa je za kampanjo precej prispeval sam.

Stranka je po poslančevi oceni navedla višji vložek v volitve, kot je bil dejanski, znesek pa je pri izračunu delila na izvoljene poslance. A bi ga po njegovem mnenju, če že, morala deliti na vse kandidate. »Če bi znesek, ki ga je uradno zapravila za volitve, delila na vse kandidate, bi bila stranka prej dolžna meni kot jaz njej,« je ocenil Lah, ki namerava sodišču odgovoriti v roku enega tedna ali desetih dni.

Člen o vračanju

Stranka SDS je sicer Čuša in Laha po odhodu iz stranke spomnila na zavezo, ki so jo podpisali njeni kandidati, da bodo v primeru izstopa iz poslanske skupine SDS povrnili sorazmerni del stroškov iz volilne kampanje. Pozvali so ju še, naj v skladu z zavezo v pogodbi odstopita s funkcije poslanca. A tega ni storil nobeden od njiju. Po Lahovem mnenju je to neupravičena zahteva, saj je volivcem odgovoren, da nadaljuje delo ne glede na to, pod katero politično barvo.

Lah je še pojasnil, da so t. i. 'bianco zavezo' podpisali vsi kandidati na listi SDS. A je obenem spomnil, da so se vsi zavezali tudi programu stranke, ki pa mu SDS ne sledi. Po njegovih besedah je težko delati v poslanski skupini, če je rdeča nit politike te stranke nekaj, kar se mu zdi nepomembno in preživeto, ne pa delo za dobro ljudi in za boljšo prihodnost. Lah je namreč ocenil, da bo zaveze svojim volivcem lažje uresničil, če iz stranke izstopi.

Je to sploh veljavno?

Že ob tožbi Čuša se je odprlo vprašanje veljavnosti zaveze, ki so jo glede odstopa s funkcije v primeru izstopa iz poslanske skupine podpisali kandidati SDS. Dekan pravne fakultete Miha Juhart je tedaj za Kanal A dejal, da je takšna vnaprejšnja zaveza v nasprotju z 82. členom ustave, ki govori o tem, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršna koli navodila. Tako je prepovedana in nima pravnih učinkov, je ugotavljal. Če bo sodišče ugotovilo, da tudi določilo glede povrnitve stroškov ni v skladu z moralnimi normami, bo verjetno tudi v tem delu pogodba neveljavna, je menil Juhart.

Lah in Čuš sicer v DZ zdaj delujeta kot nepovezana poslanca.