SDS toži poslanca Andreja Čuša

LJUBLJANA, PTUJ – Slovenska demokratska stranka (SDS), na čelu katere je Janez Janša, toži svojega nekdanjega poslanca Andreja Čuša. Pooblaščenec in zastopnik stranke je Franci Matoz, mladi poslanec pa naj bi jim dolgoval 8044 evrov (zaradi stroškov, povezanih z volilno kampanja).

»Na tožbo SDS gledam kot na proces ustrahovanja in discipliniranja lastnih vrst, saj ni skrivnost, da si vključno z mano kar nekaj ljudi želi spremembe ter več sodelovanja in pogledov v prihodnost v slovenski politiki. Takšnih je tudi mnogo mestnih in občinskih svetnikov SDS, ki so kontaktirali z mano v preteklih tednih,« pravi Čuš, ki stranki očita, da se preveč ukvarja s preteklostjo. »Mladi ne morejo živeti od zgodovine, je pa prav, da jo poznajo. A od zgodovine ne bo služb.«

Poslanec sicer pravi, da do SDS nima nikakršnih zamer, pa čeprav danes od njega zahteva povračilo stroškov volilne kampanje.