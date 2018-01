SDS ima še en nezakoniti kredit?

LJUBLJANA – SDS si je avgusta izposodila 60.000 evrov od podjetja Nova obzorja, čeprav zakon določa, da si stranke lahko denar izposojajo le od bank, posojilnic in fizičnih oseb, podjetje Nova obzorja pa ni nič od tega, poroča Dnevnik. Navaja tudi poročilo računskega sodišča, da pridobivanje posojil od pravnih oseb, ki niso banke in posojilnice, ni dovoljeno.

Iz stranke SDS so za časnik sporočili, da so 16. avgusta lani s podjetjem Nova obzorja sklenili pogodbo za najem posojila v višini 60.000 evrov, ki naj bi jih vrnili v enem letu. Obrestna mera naj bi bila »določena v skladu s pravilnikom o priznani obrestni meri«, na dodatno vprašanje, kako je posojilo zavarovano, pa v stranki niso odgovorili. SDS je lastnica 44,2-odstotnega deleža Novih obzorij, 51,8-odstotni delež pa je v lasti podjetja Ripost, katerega lastnik je Madžar Peter Schatz.

Če posojilo res obstaja, je po navedbah Dnevnika sporno. Zakon političnim strankam dovoljuje, da posojila najemajo samo pri bankah, posojilnicah in do višine 15.800 evrov tudi pri fizičnih osebah. Podjetje Nova obzorja ni niti banka niti posojilnica niti fizična oseba. Za tak prekršek mora stranka plačati globo v višini med 4200 in 21.000 evri, odgovorna oseba stranke pa globo med 450 in 900 evri.

Kakšen je namen omejitve

»Namen omejitev kreditiranja na banke in posojilnice je, da se lahko nadzoruje, ali stranke najemajo kredite pod enakimi pogoji kot druge pravne osebe in da ne dobivajo izrednih popustov,« je za časnik pojasnil Sebastjan Peterka iz Transparency International in dodal, da je omejeno financiranje fizičnih oseb dopuščeno, da »lahko člani ali povezane osebe pomagajo financirati stranko«.

SDS domnevne nezakonitosti tega posojila po navedbah časnika ni komentirala, odhajajoči direktor Novih obzorij Mihael Hočevar pa je zanikal, da je posojilo nezakonito, in navedel, da so se o tem posvetovali.

Donacije

V zadnjih tednih je sicer odmevala posojilna pogodba, ki jo je SDS konec lanskega leta sklenila z bosansko državljanko Dijano Đuđić. Ko je postalo jasno, da 450.000 evrov za skoraj tridesetkrat presega znesek, ki si ga stranke lahko izposodijo od fizičnih oseb, je SDS sporočila, da je pogodbo prekinila. Stranka je nato simpatizerje in člane pozvala k donacijam.