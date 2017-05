SDH in NLB objavila namero za prodajo delnic NLB

LJUBLJANA – SDH in NLB sta danes po soglasju nadzornikov SDH k prodaji polovice delnic NLB objavila namero za prvo javno ponudbo (IPO) delnic na ljubljanski in londonski borzi. Ponudba se bo nanašala na najmanj 50 odstotkov NLB, zaključena pa naj bi bila do sredine junija, je danes prek spletne strani Ljubljanske borze objavila NLB.

Na začetku bodo malim vlagateljem v Sloveniji v nakup ponudili 10 odstotkov delnic NLB, nato pa 90 odstotkov delnic še institucionalnim vlagateljem. Prodajalec bo na koncu delnice prerazporedil iz institucionalne tranše v tranšo za male vlagatelje ali obratno, odvisno od količine vpisov v posamezni tranši, je razvidno iz objavljene namere za IPO delnic NLB.