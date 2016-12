Sava bo pol leta tekla nad 300 steklenicami

RADEČE – Prav poseben dogodek se pred letošnjim božičem znova obeta v Radečah. Zdaj že tradicionalni potop penine na zorenje, letošnji bo četrti po vrsti, pa bo nekoliko poseben tudi zato, ker bo imela prireditev prvič dobrodelno noto. »Odločili smo se, da bomo pet evrov od vsake prodane penine namenili v humanitarni sklad,« napoveduje župan občine Radeče Tomaž Režun. Denar se bo zbiral s pomočjo Krambergerjevega sklada Slovenskih novic.



Vse skupaj sta začela poslanec Matjaž Han in znani posavski enolog Zdravko Mastnak, po odprtju splavarskega centra Savus pa se jima je pridružil tudi Miran Ojsteršek, ki ima v tem centru v najemu gostišče Oštirka. V Radečah si želijo, da bi prav ta, zadnja prireditev v koledarskem letu, ki bo potekala na pomolu ob reki Savi, dobila še nekoliko večji pomen. Tudi zato so letos medse povabili domačinko, priznano pevko Nuško Drašček, prav tako pa tudi radeške mažoretke, letošnje evropske prvakinje, ki so ta naslov osvojile prvič. Posebni gost bo ruski veleposlanik dr. Dogu Zavgajev.



Ne bo pa v globino Save letos prvič romala žlahtna penina valvasor savus, ki jo pridelajo v vinski kleti Mastnak iz chardonnayja in laškega rizlinga. Na zorenje v reko Savo so namreč prvih 300 steklenic v posebni kletki potopili že pred tremi leti. Le da so takrat na dnu Save, kjer je povprečna letna temperatura okoli 14 stopinj, ostale leto dni. Novih 300 bodo letos potopili vanjo že četrtič, zbrani gostje pa bodo tako zorjeno penino okušali tretjič. »Gre za vino z vsemi odlikami mladosti in svežine, ki je bilo pred tem štiri mesece na alkoholnem vrenju v naši vinski kleti. V Savi pa bo penina na zorenju ostala pol leta,« pove Zdravko Mastnak, ki se vinogradništvu in kletarstvu predaja že skoraj tri desetletja. Značilen pečat tej penini nedvomno dajo naplavine, alge in mulj, ki se oprimejo vsake potopljene steklenice. In takšne, prav nič očiščene steklenice, na katerih so odtenki in vsa originalnost, ki jo v sebi nosi reka Sava, pri Mastnakovih zapakirajo v lične darilne lesene zabojčke. Takšna penina je nadvse primerna tudi kot protokolarno darilo.



Dogodek v Radeče vselej privabi tako župane od Posavja do Zasavja in Laškega kot tudi poslance in mnogo drugih gostov. Ne nazadnje reka Sava povezuje tudi nekdanje jugoslovanske narode, saj ni le najdaljša slovenska, temveč tudi najdaljša južnoslovanska reka, zato si v prihodnosti vinar Mastnak želi, da bi podoben potop naredili še kje, tudi na Hrvaškem ali v Srbiji. A jim doslej tega še ni uspelo udejanjiti, saj je treba poiskati prave lokacije in partnerje, ki bi pri tem sodelovali. Nedvomno pa je vino tisto, za katero lahko že zdaj trdimo, da najžlahtneje povezuje ljudi, gospodarstvo, turizem in tudi narode. Mojca Marot Lanski potop penine v reko Savo (Foto: Mojca Marot) Žlahtna penina valvasor savus iz kleti Mastnak bo letos v Savo na zorenje romala že četrtič. (Foto: Mojca Marot) Citat Poudarek