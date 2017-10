Sanje in ideje 55 žensk

»Pri šestih letih so mi prepovedali vstop na sodišče, sosedje pa so se spraševali, kaj sploh bo iz te deklice,« je ob izidu knjige Modrosti življenja Lucije Smolnik povedala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki se je spomnila prigode iz otroštva, ko je kot zvedava deklica spremljala strica, ki je bil sodnik. »Ker sem imela veliko željo spoznati njegovo delo, me je povabil in mi pred začetkom velel, naj bom čisto tiho. Med obravnavo pa sem nenadoma dobila občutek, da strica nihče ne upošteva in da proces namesto njega vodijo kar odvetniki. To se mi je zdelo krivično, zato sem vstala in zavpila: 'Tišina v dvorani, ubogajte strica, ker je sodnik.'« Vlasta je tako že zgodaj pokazala občutek za sočloveka in pogum, tega premorejo tudi preostale gostje okrogle mize z naslovom Ali si upamo živeti, kar si želimo?, med njimi Irena Vide, direktorica Televizije Vaš kanal, Aleksandra Križaj Dumić, direktorica Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj, Bernarda Škrabar, direktorica Detektivsko-varnostne agencije, in Alja Viryent Novak, oblikovalka čevljev. Izkušnje, modrosti, prelomni življenjski trenutki, sobivanje in sočutje, vztrajnost in moč so tisto, kar odpira vrata srcem in ciljem, pravijo.

»Življenje je čudovit izziv. Samo dati mu je treba priložnost,« pravi avtorica knjige, ki združuje 55 zgodb o kariernem uspehu in osebni rasti uspešnih žensk: »Ko v življenju čutiš, da ti nekaj manjka, da ni tako, kot bi si želel, ni prostora za tvoje sanje, moraš to spremeniti, za to pa potrebuješ pogum in veliko znanja.« Druženje, ki ga je povezovala piarovka in menedžerka Andreja Jernejčič, je popestrila glasba: z energijo je navdušila Nuša Derenda, ki bo prihodnje leto praznovala 20-letnico delovanja, goste pa sta očarala tudi operna pevca Petra Turk Rupreht in njen mož Sergej Rupreht.