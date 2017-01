Samo na Kolpi število  vodnih ptic ne upada

ČRNOMELJ, LJUBLJANA – Štetje vodnih ptičev je verjetno stvar posebnežev in zanesenjakov, ki se jim ljubi vstati zgodaj in po mrazu tavati okoli zamrznjenih rek in jezer. Zato običajno mine brez večjega medijskega pompa. Pravzaprav si navadni smrtniki, živeči v mestih, dandanes ne predstavljamo čisto dobro, zakaj pravzaprav bi bilo pomembno preštevati ptiče. Zato da vemo, koliko čapelj se pase okoli Cerkniškega jezera? Pa vendarle ni tako preprosto, število vrst in število vodnih ptic ob Kolpi pove marsikaj, od tega, kako je ohranjena kulturna krajina, koliko strupov smo zasejali po okoliških poljih, travnikih in kako smo onesnažili vodo, do tega, da izginjanje posameznih vrst in morebitni prihod novih pove, kako smo zamenjali tehnologijo na kmetiji.



Pred dnevi je na severni zemeljski polobli potekal zimski popis vodnih ptičev. To je najobsežnejša tovrstna aktivnost sploh in Slovenija v tej akciji, ki jo organizira Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), sodeluje že od leta 1997, v Krajinskem parku Kolpa pa so se vsakoletnemu štetju pridružili takoj po ustanovitvi.



Kot smo izvedeli, štejejo le vodne ptiče, kamor spadajo vse vrste slapnikov, ponirkov, kormoranov, čapelj, labodov, gosi, rac, tukalic, pobrežnikov, galebov in čiger ter orel belorepec, vodomec in povodni kos. Torej le vodni ptiči (in ne kar ptiči vsevprek), in še ti le, če so na vodni površini ali nad njo. Vodni ptiči, ki so na travniku ali njivi, se zapišejo le kot zanimivost v opombah.

