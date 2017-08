Sami izgovori naše države: otroške dodatke čaka že od leta 2015!

Na centralni enoti za starševsko varstvo in družinske prejemke rešujejo postopke izpred štirih let. Foto: Dejan Javornik

MARIBOR, LJUBLJANA – Nedavno smo v Nedeljskih novicah objavili zgodbo Avstrijke Marie B., ki so jo na Dunaju poslali po dodatek za nego otroka kar v Slovenijo; oče otroka je Slovenec in ima službo, Maria pa je brezposelna. Evropska uredba o koordinaciji sistemov socialne varnosti določa, da denar pride iz tiste države, kjer eden od staršev dela, prejema pokojnino ali nadomestilo za brezposelnost. Po objavi se nam je javila Mariborčanka Mojca K. in postregla s še bolj nenavadno posledico uredbe, ki namesto reda vnaša precej zmede in zamud: »Člani družine, ki so slovenski državljani in živijo v Sloveniji po isti evropski uredbi že od leta 2015 (nekateri pa celo od 2014!), čakajo na izplačilo otroškega dodatka v Sloveniji,« nam je sprva povedala.

Dobila le izredno pomoč

Najprej osnovni podatki: Mojca je Slovenka in naša državljanka, prav tako mož in oba otroka. Po končani porodniški je junija 2014 izgubila redno zaposlitev in se prijavila na zavod za zaposlovanje ter prejemala denarno nadomestilo. Septembra 2015 je šla hči iz vrtca v šolo, sin pa je spremenil vrtec; ko je sporočila spremembe, so jo oktobra na mariborskem CSD seznanili, da se je partner zaposlil na Hrvaškem in da ji v Sloveniji ne pripada več otroški dodatek, »taka je uredba, so mi rekli«. Ker ni imela pravice do dodatka, je posledično morala plačevati malico v šoli, družina je živela z 800 evri: »Vse, kar sem dobila od njih takoj, je bila izredna denarna socialna pomoč.«

