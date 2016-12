Salmonela pustoši po Sloveniji

LJUBLJANA – Po seriji preplahov v zvezi z bakterijo salmonela smo se vprašali, koliko je primerov okužbe z njo pri nas in dobili presenetljive odgovore. Okužbe so, v bolnišnicah pa so jih opredelili celo za »pogoste«.

Obrnili smo se na več slovenskih bolnišnic (UKC Ljubljana in Maribor, Novo mesto, Brežice, Celje, Slovenj Gradec, Jesenice, Nova Gorica in Izola) ter zbrali njihove podatke za zadnje tri mesece. Ugotovili smo, da je bolnikov, ki so se okužili z bakterijo salmonela, precej.

UKC Ljubljana

»Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana imamo pogosto bolnike s salmonelo in ukrepamo pri zdravljenju po ustaljenem protokolu. Pacienti se zdravijo tako kot pri običajnih črevesnih boleznih in težavah z drisko,« pravi Blanka Šetinc, ki je v bolnišnici pristojna za stike z javnostjo.

Nevarna za izvor in prenos salmonele so na prvem mestu jajca, na drugem piščančje meso, mlečni izdelki, sladice in ostala živila živalskega izvora.

Izpostavila je, da je bilo samo lani v Sloveniji približno 600 obolelih, koliko natančno se jih je zdravilo pri njih, pa nismo izvedeli. Statistika tako kaže, da se v povprečju na dan na novo okužita skoraj dva Slovenca.

Splošna bolnišnica Brežice

Direktorica brežiške bolnišnice Nataša Avšič Bogovič pravi, da v zadnjih treh mesecih večjega pojava salmonelnih okužb niso beležili, so pa v začetku oktobra šest dni zdravili 4,5-letno deklico. »Izvora okužbe nismo ugotovili. Po naših informacijah se okužba ni razširila na ostale družinske člane in osebe, ki so bile v stiku z deklico,« nam je še povedala.

UKC Maribor

»V zadnjih treh mesecih smo imeli pacienta s salmonelozo. Salmonele so od nekdaj povzročitelji drisk, redkeje drugih obolenj. Ukrepali smo po strokovni doktrini in pacient je v redu,« pravijo v mariborskem kliničnem centru.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Na Koroškem so v omenjenem obdobju obravnavali dva odrasla in enega otroka, ki so se okužili s to bakterijo. Vse so hospitalizirali in jih ustrezno oskrbeli, posledic zanje pa ni bilo.

Splošna bolnišnica Celje

V celjski bolnišnici so v zadnjem mesecu obravnavali dva pacienta, okužena s salmonelo. »Pacienta sta se okužila z različnima vrstama salmonele, kar kaže, da vzrok ni epidemični pojav okužbe. Izvora obeh okužb ne poznamo,« pravi Danijela Gorišek, tamkajšnja tiskovna predstavnica.

Splošna bolnišnica Novo mesto

V novomeški bolnišnici so letos zaradi salmonelioze zdravili sedem pacientov, od tega tri odrasle in štiri otroke. Šest so jih zdravili zaradi gastroenterokolitisa, potrebovali so predvsem podporno zdravljenje, en pacient je pa zaradi septičnega poteka bolezni potreboval daljše antibiotično zdravljenje. Težjih zapletov ni bilo, za nobenega pa niso ugotovili jasnega vira okužbe, so nam povedali.

V novogoriški bolnišnici okužbe s salmonelo v zadnjih treh mesecih niso obravnavali, so povedali, prav tako ni bilo nobenega okuženega v bolnišnici na Jesenicah. Tudi v Izoli niso hospitalizirali nobenega, so pa na urgenci oskrbeli odraslega pacienta z znaki gastroenterokolitisa.

Bolezen umazanih rok

V bolnišnice smo poslali tudi vprašanje, kako in s čim so se pacienti okužili, vendar v večini primerov to ni povsem znano. Je pa znano, da se s salmonelo najpogosteje okužimo zaradi okužene hrane in vode. Lahko govorimo o »bolezni umazanih rok«.

Predstojnica na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, doc. dr. Tatjana Lejko-Zupanc, dr. med., pravi, da se s salmonelo lahko okuži vsak, ki sodeluje pri pripravi hrane, do okužbe pa pogosto pride, če si rok ne umivamo dobro. »Gre za kratkotrajno okužbo z drisko, vročino, bruhanjem in bolečinami v trebuhu. Po navadi znaki minejo v tednu dni. Poznamo lahko zelo hude oblike salmonele, ki lahko spominjajo na kolero: bolnik odvaja obilne količine vodenega blata, se hitro izsuši, ima visoko temperaturo, hude bolečine v trebuhu, ki včasih spominjajo na vnetje slepiča …« pravi.



Podatki NIJZ



»V obdobju od septembra do konca novembra smo letos prejeli 97 prijav, v istem obdobju lani 157. V bolnišnici se jih je zdravilo 57; to pomeni lahko tudi samo en dan zdravljenja,« pravijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).



Najpogostejši in najnevarnejši zaplet je sicer dehidracija, zato naj bolnik ob odvajanju blata že doma poskrbi za zadosti tekočine. Če se hudi driski pridruži še bruhanje, pa sta predvsem pri otrocih potrebna infuzija in bolnišnična oskrba. Salmonela se lahko ponovi tudi pri bolniku, ki jo je že prebolel, saj obstaja več tipov salmonel. Ogroženi so lahko predvsem tisti ljudje, ki imajo slab obrambni sistem, bolniki z okvaro ledvic, srčni in sladkorni bolniki pa tudi otroci.