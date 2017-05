Sabini je delodajalec dal nogo, na sodišču ga je premagala

MURSKA SOBOTA – Nekdanja pravnica in vodja oddelka za splošne zadeve murskosoboške mestne uprave Sabina Gutalj, ki je bila v preteklosti uspešna tudi na izborih za miss Slovenije, je v minulih dveh letih doživljala hudo travmo. Zdaj pa si lahko oddahne, kajti delovno sodišče v Mariboru je ugodilo njeni tožbi zoper nekdanjega delodajalca Mestno občino Murska Sobota, od katere je zahtevala, da jo vzame nazaj v službo. Sodišče je odločilo, da mora občina Gutaljevi takoj vrniti službo v občinski upravi, ki jo je opravljala pred odpovedjo, in ji obenem izplačati vse zaostale plače od aprila 2015, ko so ji vročili izredno odpoved delovnega razmerja, in tudi obresti. Sodba še ni pravnomočna. Župan murskosoboške občine dr. Aleksander Jevšek nam je povedal, da zadeve ne more komentirati, ker da uradno sodbe še niso prejeli. Ko jo dobijo v roke, pa bodo, tako Jevšek, vse skupaj proučili in se nato odločili, kako naprej.

