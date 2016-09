S stolpa se vidijo kar štiri države

LENDAVA – Prva septembrska sobota je v Lendavi minila v znamenju tradicionalne, že 37. Lendavske trgatve, ki poteka v sklopu Festivala Vinarium Lendava. Več tisoč obiskovalcev si je v mestu ogledalo predstavitve domačih običajev in tradicionalnih vinogradniških opravil, ki so jih pripravili predstavniki okoli 40 krajevnih skupnosti, domačih in tujih društev ter vitezov vina. Letos je sodelujoče skupine prvič ocenjevala tudi strokovna komisija. Podelila je več priznanj. Obiskovalci so uživali v nastopih folklornih skupin in kulinaričnih dobrotah, ki so jih pripravili krajevne skupnosti in društva. Zvečer je sledila še zabava na prizorišču ob lendavskem hotelu Elizabeta, kjer sta za veselo vzdušje poskrbela skupina Pop Design in pevec Daniel Popović.

