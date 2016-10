S slovenskimi izumi dobro služijo v tujini

BERTOKI – Potem ko smo nedavno objavili zgodbo o inovatorju Danilu Volerju , ki je morda odkril napravo prihodnosti, pa je ne more razviti zaradi nesmiselnih finančnih preprek, te postavlja država, smo odkrili podobno zgodbo, le da na drugem koncu Slovenije. »Že skoraj 60 let se ukvarjam z inovatorstvom, a namesto da bi kaj imel od svojih izumov, vedno bolj razmišljam o tem, da bi vse skupaj potolkel in vsa ta priznanja, ki sem jih dobil, zažgal,« trpko začenja svojo pripoved Alojz Tomazin iz Bertokov pri Kopru. Triinosemdesetletnik je prezrta legenda slovenskih izumiteljev, ki jih sicer pri nas nikoli ni primanjkovalo. V inovatorski druščini z vsega sveta je zelo dobro znan, na inovatorskih sejmih je prejel že okoli 100 nagrad in priznanj, le domača država zanj in za njemu podobne nima nobenega posluha, nanje gleda zviška in jim ne omogoča razvoja. »Prav jezen sem na to našo državo, ki ne pokaže nobenega interesa za nas, ki si prizadevamo, da bi izboljšali in olajšali življenje vseh. Res je težko biti izumitelj, če to nikogar sploh ne zanima. Zato pa z našimi izumi, z našo slovensko pametjo, veselo služijo tujci, predvsem Kitajci. Ti naše izdelke, ki jih zaradi pomanjkanja denarja ne zmoremo zaščititi, pokopirajo in jih začnejo proizvajati,« se upravičeno huduje.

