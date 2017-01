S sedmimi križi še podira keglje

Kamor koli se obrneš po naši lepi deželi, povsod srečaš zanimive ljudi. Dvainsedemdesetletno Anico Pajek iz Polic pri Gornji Radgoni poznajo na desnem in levem bregu reke Mure, glas o njej je segel tudi v deveto vas. Z možem Avgustom je poročena že 56 let, imata sina Bogdana (sin Miran je umrl v prometni nesreči), pet vnukov in enega pravnuka. Jesen življenja preživljata sama v veliki in lepi hiši, čas si krajšata z vrtom in vinogradom. Anica je dejavna v društvu upokojencev in invalidskem društvu, slovi pa tudi in predvsem kot odlična kegljavka, ki kljub svojim letom še vedno osvaja medalje in pokale na tekmovanjih po Pomurju, Sloveniji in tujini. »Vedno me je privlačilo kegljanje, vrtno kegljanje, pikado in še nekateri športi. Zato sem se s športom aktivno ukvarjala že kot zaposlena v Muri. Pred kakšnega pol stoletja sem začela, in ker mi je dobro šlo, vrnitve ni več bilo. Kegljam tudi danes, tako za ekipo MDI Murska Sobota kot ekipo DU Gornja Radgona. Treniramo v Radencih, tekmujemo pa povsod okrog,« nam je pripovedovala Anica Pajek. Ker se zaveda, kako pomembni sta razgibavanje in ukvarjanje s športom za zdravje in splošno počutje, bo kegljala, dokler bo mogla. Veliko ji pomeni tudi druženje, ki je sestavni del športnih aktivnosti.



Rodila se je v nemirnem času druge svetovne vojne, upokojila pa prav tako v nadvse razgibanem obdobju ob nastanku samostojne Slovenije leta 1991. Poročila se je leta 1961, kot 17-letnica je vzela mladega Gusteka, ki se je zaradi poroke vrnil s Primorskega. Mladoporočenca je čakalo izjemno težko življenje brez stanovanja, denarja in službe, a z otrokom. Z njim sta številne noči prebila pod vedrim nebom, kar na njivi, v koruzi, so si postlali. Ker v tistem času v Radgoni ni bilo službe za nobenega od njiju, sta odšla v Mursko Soboto. Tam je Gustek dobil službo v Panoniji, prebivala pa sta v majhni sobici v Veščici. Po treh letih sta v Murski Soboti dobila stanovanje, ona tudi službo, a je drugega otroka rodila že po treh dneh delovne dobe. Pozneje se je Anica, ki so jo vmes izbrali za miss narcis, zaposlila kot administratorka v Muri, kjer je bila tudi realizatorka internih radijskih oddaj Srečanje na Murskem valu. Življenje je njo in njenega Gusteka pred najtežjo preizkušnjo postavilo 5. avgusta 2005, ko jima je v prometni nesreči pri Vanči vasi umrl mlajši sin Miran, takrat star 41 let. A življenje je moralo teči naprej.