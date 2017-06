S prenovljenimi Slovenskimi novicami do stanovanja v Ljubljani

V medijski hiši Delo prenavljamo časopis Slovenske novice. S prenovo bodo Novice vsebinsko obogatene in oblikovno osvežene, bralci pa boste dobili več vsebin in več zgodb. Uredniška ekipa bo vsakodnevno zagotavljala še več domačih zgodb navadnega človeka in več vsebin za aktivno preživljanje prostega časa.

Obenem smo nadgradili tudi veliko nagradno igro Terna. Prvič v zgodovini Terne bomo podelili ekskluzivno nagrado, stanovanje v središču Ljubljane, pa tudi druge nagrade bodo zelo bogate, skupaj jih bomo razdelili več kot 12.000

Terna bo omogočala večjo verjetnost dobitkov, saj bo imel nagradni kupon kar dve dobitni polji, kar podvoji možnost dobitka v primerjavi s prejšnjimi igrami. Nagradna igra bo potekala tudi na spletu, kjer bo vsak dan mogoče dodatno zadeti še posebno nagrado.

Ob prenovi bo pospešena tudi promocija Slovenskih novic s ključnim sporočilom »Vsak lahko napraska za stanovanje«. Upamo, da boste s prenovo zadovoljni tudi vi in da boste našli še več priložnosti za prijetno in razvedrilno branje.