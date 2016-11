S prazničnim decembrom se bodo temperature spustile na -8

Na prehodu v december je Slovenija pod vplivom severnih in severozahodnih višinskih vetrov ter območja visokega zračnega tlaka, ki bo nad zahodno in osrednjo Evropo ter severnim Sredozemljem in Balkanom. K nam doteka mrzel polarni zrak. Če bo jasno, bodo jutranje temperature zraka v večjem delu Slovenije pod ničlo, dnevne pa le do 5 stopinj C.

Napoved



Ohladilo se je. Najnižje jutranje temperature so v prehodu v praznični december padle na –8 do –2, na Primorskem do 2, najvišje dnevne od 2 do 4, na Primorskem do okoli 8 stopinj C.



V sredo bo pretežno jasno. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno.



Vremenski obeti od 2. do 7. decembra 2016



Od konca tega tedna in tudi na začetku prihodnjega bo nad našimi kraji vztrajal šibak anticiklon.



Prevladovalo bo suho, a precej oblačno vreme. Dopoldnevi bodo megleni. Temperature bodo večinoma med 0 in 5 stopinj C.

Prezimovanje posevkov moteno



Na bolj odcednih površinah je voda dovolj hitro odtekla, povsod drugod pa so tla še zelo mokra. Razvoj ozimin letos moti tudi izjemno topla jesen.



Zaradi previsokih temperatur zraka, ki so vse do konca novembra vztrajale nad povprečjem, je proces razraščanja potekal zelo hitro. Zaostanek v rasti so lahko nadoknadili tudi kasno sejani posevki. Previsoke temperature zraka imajo v tem času tudi slabo stran, saj onemogočajo utrjevanje in slabijo odpornost posevkov proti nizkim zimskim temperaturam, ki prihajajo.



Premočno se je razrasla tudi oljna ogrščica, kar je prav tako nekoliko neugodno za uspešno prezimitev. Obilne padavine v prvih dneh novembra so namočile kmetijske površine. Voda je zasitila veliko obdelovalnih površin, zasejanih z oziminami, kar je povzročilo še dodatno slabilo kondicijo rastlin.



Še predzimska zaščita sadnega drevja



V zadnjih tednih, predvsem zaradi obilnega dežja in vetra, z dreves intenzivno odpada ali je že odpadlo listje. Veliko ga je na tleh, prazne veje in nastale ranice na njih so lahko vstopno mesto za glivice in bakterije, ki povzročajo odmiranje vej, včasih tudi celih dreves.



Sušenje in smoljenje vej sta največkrat kazalnik okužb dreves z breskovim rakom, ožigom breskove skorje ali simptom bakterijskih obolenj. Da bi vsaj delno preprečili okužbe dreves s temi obolenji, je treba nasade med odpadanjem listja škropiti.



Na omenjena bolezenska stanja zelo dobro delujejo sredstva na osnovi bakra. Kmetijske svetovalne službe priporočajo, da priporočenih koncentracij ne presežemo, ker baker lahko ožge slabo olesenele dele enoletnih vejic.



Delavnica za oblikovanje meteoroloških napovedi za kmetijstvo



Na Kmetijsko-gospodarski zbornici Slovenije danes, v torek, 29. 11. 2016, od 10. do 13. ure poteka delavnica Meteorološke napovedi za kmetijstvo. Predstavljen je predlog Agencije RS za okolje za dnevna biltena, meteorološko napoved za kmetijstvo in napoved namakanja.



Udeleženci sodelujejo s predlogi glede oblike, regijske pokritosti, potrebnih specifičnih zunanjih podatkov za namakanje, kontaktnih oseb ter načina objave biltena za namakanje, ki bo kmetijskim pridelovalcem na voljo v prihodnji vegetacijski sezoni.

4. december 2010



Nekatere meteorološke postaje so ta, prejšnji ali naslednji dan izmerile rekordno visoko snežno odejo za prvo polovico decembra. Na Voglu (1535 m) ga je bilo 180 cm, na Vojskem nad Idrijo (1067 m) so ga namerili 105 cm, v Topolu pri Medvodah 65 cm, v Kočevju in Lescah 56 cm in v Novem mestu 46 cm.

Toplota v tem času moti



V preteklih dneh je toplota še medla rastline, ki bi v teh dneh že morale biti v zimskem mirovanju. Marsikje je zacvetel regrat, na vrtovih se še šopirijo cvetovi vrtnic, raste trava in še kaj bi se našlo. Toploto obožujejo žuželke. Manj ugodno pa je takšno vreme za utrjevanje kmetijskih rastlin.

Kaj pravi sv. Barbara



Barbara (4. december) če po poljih pokrije (s snegom) strnišča, kuri nam v dolgi zimi peči in ognjišča.



Če se vidi na sv. Barbare dan na njivi strnišče (ker je malo snega), se bo videlo potem vsaki mesec (ker bo tisto zimo malo snega).



Preljuba sv. Barbara, da bi naše kokoši var'vala; pa še sv. Katarina, da bi še našega petelina!