S polic umikajo riž, ki lahko povzroči raka

LJUBLJANA – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je potrošnike obvestila o odpoklicu riža iz prometa.

V njem so na podlagi analize uradnega vzorca ugotovili presežek mikotoksina aflatoksina.

Podatki o živilu:

Natureta, riž basmati, brušen beli dolgozrnati,

proizvajalec: Eta, živilska industrija d.o.o.,

rok uporabe: 21. 04. 2019,

lot: CO655,

neto teža: 500 gramov,

poreklo: Indija/Pakistan,

EAN koda: 3830003058343

Pozor!

»Aflatoksini se v jetrih presnovijo v zelo reaktiven metabolit, ki lahko reagira z beljakovinami in deoksiribonukleinsko kislino (DNK) in poškoduje oziroma uniči jetrne celice. Lahko se zgodi, da pride do odpovedi jeter zaradi obilnega propada jetrnih celic. So genotoksični (lahko poškodujejo genetski material, DNK) in rakotvorni ter verjetno teratogeni (lahko poškodujejo zarodek),« so zapisali pri nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).



Potrošnikom, ki so omenjeno živilo že kupili, svetujejo, da ga ne zaužijejo in da ga vrnejo na prodajno mesto oziroma zavržejo.