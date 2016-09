S podpisi proti širitvi tovarne odpadkov

ŠKOFJA LOKA – »V kratkem času smo zbrali 1200 podpisov tistih, ki nasprotujejo nameri podjetja Ekologija. Ker je tako veliko Škofjeločanov podpisalo peticijo, lahko sklepamo, da je splošno mnenje prebivalcev odklonilno. Zdaj bomo še par tednov zbirali podpise, nato pa jih bomo skupaj z našimi argumenti posredovali agenciji za okolje,« je najnovejše dogajanje, ki spremlja eno letošnjih najbolj perečih okoljskih tem na Gorenjskem, povzel Rolando Krajnik.



Sogovornik, ki je občinski svetnik Komunalno-ekološke liste, je najglasnejši nasprotnik načrtov podjetja Ekologija. Kot smo že poročali, namerava to podjetje v škofjeloško industrijsko cono Trata postaviti napravo, s katero bi lahko vsak dan predelali 22 ton nevarnih odpadkov in odstranili 82 ton odpadkov. Ker Rolando Krajnik takšnim načrtom najbolj glasno nasprotuje, sklepa, da si je ravno on nakopal kazensko ovadbo, in sicer zaradi nedavnih izjav o tem, da škofjeloški župan Miha Ješe ustvarja zaslužek kot solastnik Gorenjske predilnice, ki podjetju Ekologija oddaja v najem del prostorov. Škofjeloški župan je v preteklih tednih tovrstne govorice ostro zavrnil in jih označil za zlonamerne.

