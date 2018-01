S pletenjem, vinom in lanom v svet

Kljub govoricam in deloma resnici, da se promocija Slovenije kot turistične destinacije na tujem izboljšuje, večina prebivalcev stare celine o njej ne ve skoraj ničesar. Večina sploh ne ve, kje je, zato so toliko bolj presenečeni, ko pripotujejo k nam in se ne morejo načuditi našim lepotam. Zlasti so začudeni, da naša dežela leži sredi Evrope, da imamo zelo dober internet, da so naša mesta zelo čista, da lahko Sočo piješ, da si lahko v skoraj eni uri z Alp na morju in da lahko po Kolpi čolnariš kot v divjini.

Zato je toliko bolj pomembno, da tudi predstavniki lokalnih turističnih organizacij in društev gredo na tuje in tam predstavijo našo lepoto.

Čez 10 let ne bo več tako

Tako se je letos Bela krajina spet predstavila na Vakantiebeursu v Utrechtu, najpomembnejšem sejmu v regiji Beneluksa.

Število gostov iz Nizozemske in Belgije se v zadnjih letih v Sloveniji povečuje, in kot pravijo na upravi Krajinskega parka Kolpa, so začudeni nad deviško Belo krajino, Kolpo, v kateri se na skoraj vseh odsekih lahko brez vprašanja in skrbi kopaš in tudi poceni kampiraš v lokalnih kampih.

Ohranjena narava in tradicionalna kultura s plesom, obujeno pridelavo in uporabo lanu, ovčereje in volne ter zvena tamburic sta adut, ki ga premore le redkokatera dežela Evrope.

Slovenska turistična organizacija (STO), ki je organizatorka predstavitev turistične ponudbe Slovenije na sejmu, je tudi tokrat k sodelovanju povabila RIC Bela krajina, da pripravi animacijo na slovenski stojnici.

Ta je tudi izvedel javni poziv in k sodelovanju povabil ponudnike in animatorje za predstavitev na sejmu na Nizozemskem. Sejma so se tako udeležili Vinogradništvo Dolc iz Drašičev, Turizem Malerič, Mini Resort, Mini Šport in Gostinstvo in turizem Metlika.

Poleg umetnice Anje Pešelj iz Folklorne skupine Dragatuš, ki je igrala na tamburico, je za animacijo skrbel Krajinski park Kolpa, saj odziva drugih mojstrov domače in umetnostne obrti tokrat žal ni bilo.

Kot animatorka je izstopala predvsem Tončka Jankovič, ki je poleg najatraktivnejšega, t. i. XXL pletenja in kvačkanja, ustvarjala vinorele in pekla odlične belokranjske pogače.

In čemu so se Nizozemci in Belgijci najbolj čudili? Tončka Jankovič nam je povedala: »V neki napredni nizozemski turistični reviji so objavili prispevek o Sloveniji in zapisali: Obiščite Slovenijo zdaj, zlasti njen južni del. Ker je čez deset let ne bo več. Obiskovalci so očarani nad našo prvinskostjo, pristnostjo, še vedno dokaj nedotaknjeno naravo. Ko pletem, se ustavijo tako moški in ženske in se z zanimanjem, zlasti starejši, spominjajo, kako so nekoč pletle, kako je mama pletla. Pletenje je danes tudi med mladimi v teh bogatih državah in. Pocukajo me za rokav in vprašajo, ali sem res oblečena v pravo volno. Ne morejo verjeti, da nosim prava lanena oblačila, za njih je to neprecenljiva vrednost, nekaj nedoumljivega.«

Predstavili tudi pisanice

Posebno navdušeni so bili nad belokranjskimi napevi ob spremljavi tamburic, ki je starodavno glasbilo, ki od nekdaj spremlja ljudske pevce.

Čeprav je do velike noči še dobra dva meseca, zanimivo, letos pade na 1. aprila, so lahko obiskovalci belokranjske stojnice spoznali tudi izdelavo belokranjskih pisanic.

V letu 2017 je sejem Vakantieburs obiskalo 108.779 obiskovalcev. Na približno 70.000 m2 razstavne površine se je predstavilo 1100 razstavljavcev z vsega sveta. Gre namreč za bogate države, kjer dobre plače prebivalcev omogočajo potovanja. Zakaj pa ne v Slovenijo, katere stojnica na sejmu je obsegala 100 m2.