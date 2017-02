S picami in palačinkami shujšala  35 kilogramov

Kranjčanka Nina Kovač se je pred leti znašla pred težavo, ki pesti skorajda vsako žensko na tem ljubem planetu. Imela je odvečno prtljago, ki je ni mogla odložiti kar tako, ampak jo je vsak trenutek morala nositi s seboj. »Dokončala sem šolanje za medicinsko sestro in modro oblačilo sem nosila 15 let. V času službe sem imela nekaj dekagramov manj kot 90 kilogramov, kar je bilo zame obremenitev.«



Nina je preizkusila precej poznanih shujševalnih diet, kot pravi pa tudi razne tabletke in kreme. »Ni bilo rezultata. S tabletami sploh ne. Sem pa enkrat preizkusila eno od diet, bila je uspešna, kilogrami so se izgubljali, a sem se kaj kmalu zredila nazaj. Ženske zagotovo vedo, o čem govorim, zgodil se mi je tako imenovani jo-jo učinek. Najprej so šli kilogrami dol, potem pa kaj hitro nazaj, in še kakšen več se je nabral.«



Ne oponašati Špartancev



Kranjčanka je nato začela poslušati sama sebe. Kaj kmalu je ugotovila, da četudi kdaj poseže po nezdravi hrani, torej tisti, ki ima v sebi več kot preveč kalorij in jo vse diete prepovedujejo oziroma se je na daleč izogibajo, se to na njenih kilogramih ne pozna, če le uporablja pravo kombinacijo in zaporedje vnosa živil že pred tem. »Sama pri sebi sem uvidela, da je pri dieti mogoče tudi grešiti. Hujšanje ne sme biti hipni špartanski proces popolnega odrekanja. Nekakšen celibat pri prehranjevanju zaradi dosege rezultata sploh ni priporočljiv.«

