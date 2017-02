S kuhančkom pomagali družinama in zdravnikom

Na Vidmu v občini Dobrepolje so se skoraj vsak decembrski večer v središču kraja zbirali ljudje in se družili ter pokramljali ob kozarčku čaja ali kuhanega vina. Prostovoljni prispevki, ki so se ob tem nabirali, so šli v dobrodelne namene. Akcijo sta pred leti sprožila Slavko Pajntar - Pinki in župan Občine Dobrepolje Janez Pavlin. Prvi je skoraj vsak večer od 5. decembra skuhal in na stojnico pripeljal čaj in kuhanček ter za praznično vzdušje poskrbel še z glasbo.



Ob prireditvah v kulturnem hramu občine, Jakličevem domu, je bilo na stojnici, ki je stala v neposredni bližini, še posebno živahno. Ker Občina Dobrepolje decembra praznuje tudi občinski praznik, je bilo dogodkov res veliko. Po vsakem so se pogovori ob stojnici zavlekli pozno v noč.



Razveseljivo je, da so Dobrepoljci družabnost oplemenitili z dobrodelnostjo. Tudi v njihovi občini so seveda posamezniki in družine, ki si ne morejo privoščiti niti najosnovnejših dobrin. Družini, ki sta ju snovalca akcije izbrala tokrat, je prizadela bolezen. V sredo, 11. januarja, sta bili obe povabljeni k stojnici, kjer jima je Pinki ob odsotnosti obolelega župana podaril vrednostne bone za nakup hrane. Mustarjevi ter zakonca Lilijana ter Robert Flisar so prejeli bone po 200 evrov in tisti zelo mrzli večer sta ogreli srčnost na eni strani in velika hvaležnost na drugi. Za obdarjene bo tako začetek leta nekoliko lažji.



Preostanek zbranega denarja so ljudje dobrega srca namenili štirim mladim zdravnikom, ki se pod okriljem ljubljanske medicinske fakultete odpravljajo na trimesečno ekspedicijo v oddaljeno Papuo Novo Gvinejo, kjer bodo poskušali po svojih najboljših močeh pomagati. Klemen Krašovec, sicer domačin, se je v imenu zdravnikov vljudno zahvalil za donacijo ter povedal, da jim bo denar prišel še kako prav, saj bodo z njim nakupili zdravila in zdravstveni material za delovanje.



Za Pinkijem je tako še ena dobrodelna akcija, s katero je povezal številne Dobrepoljce. Ob tem se je spomnil prejšnje, ko je zbrani denar namenil poznejši dobitnici zlate paraolimpijske medalje, strelki Veselki Pevec. Prepričan je, da bodo tudi obe družini in mladi zdravniki znali oplemenititi zbrana sredstva. To so jim zaželeli tudi zbrani prijatelji in še zadnjič nazdravili s toplim napitkom.