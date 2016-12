S konopljo v hiši je le odganjal mrčes

SEMIČ – Starejši bralci se gotovo spomnijo, kako uporabna je bila včasih konoplja na kmetih. Sadili so jo na njive, kakšno vrsto ob koruzo, na primer, da so potem lahko s semenom krmili kokoši in druge ptice, pa da so delali pogače za govedo in drobnico, pa še za kup drugih stvari je bila uporabna. Takrat nihče niti pomislil ni, da bi kdo v tem videl kaj kriminalnega.



Prav s konopljo so ljudje na naraven način odganjali mrčes, a takšno početje vam danes odsvetujemo! Kaj lahko se namreč zgodi, da boste prav zato pristali v sodnem kolesju, obravnavani kot kak kriminalec. Gojenje konoplje po naši zakonodaji namreč spada med hujša kazniva dejanja, združena v člen, ki govori o neupravičeni proizvodnji prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi, po katerem obtoženim grozi celo do deset let zapora! V kazenski postopek se je tako zapletel nič hudega sluteči Belokranjec, 57-letni Žarko Žbogar iz Semiča, ki je želel le s čim manj kemije preganjati mrčes, kar v Beli krajini sicer ni nobena redkost.



Njegova zgodba, povezana s policijo, se je začela že malce prej. Bil je namreč žrtev tatvine, ukradli so mu računalnik in policisti so tatvino uspešno raziskali, zato so mu s policije sporočili, da se bo pri njem oglasil mož postave, da mu računalnik vrne. Žbogar je torej prihod policista pred dobrim letom pričakoval, tega pa je ob obisku zbodlo v oči rastlinje na hodniku. V dveh lončkih je bila namreč zasajena konoplja in policist Semičana ni niti vprašal, čemu mu konoplja, temveč je pridobil odredbo za hišno preiskavo, v kateri so rastline zasegli, kaj drugega »uporabnega« niso našli, v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju pa so le potrdili, da gre za konopljo, kakšno, pa ne. Žbogar je namreč prepričan, da ni imel indijske, temveč navadno, takšno torej, ki ne da nobenih užitkov, če je še tako vlečemo.



Žbogar je odkritosrčno priznal, da je res imel konopljo, za katero je prepričan, da je bila industrijska. Če bi imel z njo kakšne druge namene, bi jo gotovo skril, saj je vedel, da ga bo obiskal policist, sploh pa bi jo imel sredi poletja zunaj, če bi želel, da bi rasla bujneje. A stekel je sodni postopek, na katerem je znova povedal, da s konopljo ni imel prepovedanih namenov. Po tehtanju o kazni je sodnica novomeškega okrožnega sodišča Mojca Hode nekoliko znižala kazen, ki jo je predlagal višji državni tožilec Bojan Avbar in Žbogarju izrekla pogojno kazen tri mesece zapora v preizkusni dobi dveh let. Ob tem pa le namig: konoplja je prepovedana, tudi gojenje industrijske je brez dovoljenja ministrstva očitno precej tvegano početje, zato lahko vojno mrčesu napovemo tudi z bolj nedolžno sivko. Menda tudi ta učinkuje. Pa še na sodišče ne bo treba.