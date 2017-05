S hvalospevi ne more preživeti družine

Karl Artnak iz Senovice pri Šmarju pri Jelšah je svojevrsten izumitelj, saj ima kar nekaj zamisli, ki bi jih veljalo uresničiti. Žal tudi Artnaku manjka poguma, prav tako denarja, čeprav je prepričan, da so njegove ideje preprosto dobre. Kot mnogi inovatorji se tudi Karl boji kraje intelektualne lastnine, kjer naj bi bili še posebno aktivni Kitajci, ki naj bi imeli od 10.000 do 15.000 industrijskih vohunov. To so torej tisti ljudje, ki nenehno prežijo na tehnične izboljšave in nove izdelke, če ne to, pa vsaj na ideje, ki bi jih veljalo uresničiti in z njimi mastno zaslužiti.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«