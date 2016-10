S čim bo Slovenija  rešila Afganistan?

LJUBLJANA, BRUSELJ, KABUL – Mednarodna skupnost se je odločila, da bo tudi poslej, vsaj še nekaj časa, ostala zvesta (zavezana) svoji dozdajšnji nameri podpirati afganistansko »celo po zahodnih merilih« zadovoljivo demokratično vlado oziroma s tem Afganistanu omogočiti napredek in razvoj. Kako, s čim? Za zdaj (v prihodnjih štirih letih) naj bi za nadaljnji napredek te azijske države namenila približno 13,5 milijarde evrov, pri čemer niti Slovenija ne bo zgolj (o)stala križem rok: Slovenci naj bi namreč do leta 2020 prav za Afganistan zagotovili 90.000 evrov. Tako so se dogovorili v Bruslju, na mednarodnem posvetu o razvojni pomoči Afganistancem, ki so se ga udeležili predstavniki kar 75 držav in 26 mednarodnih organizacij. Zgolj mimogrede: znesek finančne pomoči, za katerega so se dogovorili na tokratni dvodnevni bruseljski konferenci, je kljub vsemu nekoliko nižji od tistega, ki ga je mednarodna skupnost Afganistanu obljubila še pred štirimi leti v Tokiu: takrat mu je namreč obljubila približno 14,2 milijarde evrov.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«