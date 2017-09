Ruski navijači se zahvaljujejo violam

MARIBOR, MOSKVA – Končala se je desetdnevna odisejada ruskega navijača Andreja Martjanova, ki je pred srečanjem Maribora in moskovskega Spartaka v okolici stadiona Ljudski vrt napadel policista ter mu zbil sprednji zob: potem ko je v četrtek podpisal sporazum o priznanju krivde ter dobil leto dni pogojnega zapora in pet let izgona iz Slovenije, so ga policisti v petek odpeljali na mejni prehod Gruškovje, tam pa je skrb zanj – kot minule dni, odkar se je Rus znašel v priporu – prevzel ustanovitelj navijaške skupine Viole Roman Križnjak ter ga odpeljal do beograjskega letališča.

Privrženci štajerskega kluba bodo na gostovanje v Moskvo odšli s precej manj tveganja pred napadi.

Zgodba o pomoči viol dovčerajšnjemu navijaškemu sovražniku je epilog doživela na sobotnem večernem srečanju Spartaka v ruski ligi, ko so moskovski navijači razvili transparent Hvala za pomoč v angleščini s slovenskim pripisom vijolične barve Hvala viole.

Na sosednjem transparentu je bila tudi zahvala beograjskim Delijam (navijači Crvene zvezde), ki so pobrateni s spartakovci in so bili v stiku z Mariborčani. Slovenski navijači bodo tako na novembrsko gostovanje štajerskega kluba v Moskvi odšli s precej manj tveganja, da bi jih napadli – novi navijaški prijatelji.