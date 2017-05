Rusi »špijonirali« nad Slovenijo in Hrvaško

LJUBLJANA – Rusko letalo An-30B je še do sobote po napovedih izvajalo opazovalne polete nad ozemljem Slovenije in Hrvaške. Kot je sporočil načelnik ruskega centra za zmanjšanje jedrske nevarnosti Sergej Rižko, to počnejo v okviru pogodbe o odprtem nebu, poroča portal wingsjournal.com.

»V okviru izvajanja mednarodne pogodbe o odprtem nebu Ruska federacija načrtuje izvedbo novih opazovalnih poletov z ruskim letalom An-30B nad ozemljem Slovenije in Hrvaške,« je pred poleti dejal Rižkov in napovedal, da bo rusko letalo vzletalo z letališč v Ljubljani in Zagrebu ter izvajalo polete dolge od 500 do 1300 kilometrov.

Dodajmo še, da je bila pogodba o odprtem nebu podpisana leta 1992 in je predstavljala enega od ukrepov za krepitev medsebojnega zaupanja v Evropi po koncu hladne vojne. Izvaja se od leta 2002 in omogoča vsaki državi podpisnici, da odkrito zbira informacije o oboroženih silah in vojaških aktivnostih drugih držav podpisnic.

Poleti ruskih vojaških inšpektorjev nad Slovenijo so sicer nazadnje potekali maja 2015.