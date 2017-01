RTVS še brez novega direktorja: bodo ponovili razpis?

LJUBLJANA – V večernih urah so z naše javne televizije sporočili, da prva volilna seja ni bila uspešna in tako RTV ostaja brez novega generalnega direktorja. Po neuradnih informacijah so se svetniki odločili za ponovitev razpisa za direktorsko mesto. To funkcijo je do zdaj opravljal Marko Filli, ki je tudi eden izmed kandidatov za novega direktorja.

Njegova protikandidata sta bila nekdanji kulturni minister Uroš Grilc in Igor Rozman, ki je pred leti vodil produkcijo Televizije Slovenija.