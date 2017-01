RTV objavil rezultate glasovanja

Kot je v izjavi za javnost zapisal predsednik programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Miran Zupanič, so izbirali med tremi kandidati za generalnega direktorja, ki so oddali pravočasne in popolne vloge in izpolnjevali pogoje iz razpisa. O kandidatih so odločali v štirih krogih.

Po prvem krogu glasovanja, kjer ni nihče prejel večine glasov vseh članov programskega sveta, so v skladu s statutom v drugem krogu znova odločali o vseh treh kandidatih. V tretji krog sta se uvrstila dva kandidata, ki sta prejela največ glasov, v zadnjem krogu pa so odločali le o kandidatu, ki je pred tem prejel največ glasov.

Ker kandidat ni prejel večine glasov programskega sveta, niso za novega generalnega direktorja izbrali nikogar, so pa nato s 23 glasovi za odločili, da javni razpis ponovijo. Predlog sklepa, da bi o direktorju znova odločali čez 14 dni, kar sicer omogoča statut RTVS, ni dobil zadostne podpore.

Svet je izbiral med zdajšnjim v. d. generalnega direktorja Markom Fillijem, nekdanjim vodjem produkcije Televizije Slovenija Igorjem Rozmanom in nekdanjim kulturnim ministrom Urošem Grilcem.

Ob tem so na portalu MMC objavili tudi sezname glasovanj posameznih članov programskega sveta, a pri tem zaradi varovanja osebnih podatkov zakrili imena kandidatov.

Za varuha pravic gledalcev in poslušalcev pa je prispelo devet kandidatur, o katerih so odločali v treh krogih. V drugi krog so se uvrstili trije kandidati z največ prejetimi glasovi, v tretji krog pa dva, ki sta v drugem prejela največ glasov prisotnih članov. V zadnjem krogu je največ glasov prejela Ilinka Todorovski, ki je tako 19. januarja že prevzela omenjeni položaj za petletni mandat.

Ogorčenje zaradi zaprte seje programskega sveta so izrazili v novinarskih organizacijah.