RTV-naročnina kot glavarina

Bolj ko se vlada pred volitvami trka po prsih, da nam gre dobro, in skozi medije razkazuje te in one statistične številke, grafe, pite, stolpce, ki govorijo o naši nadvse uspešni nacionalni gospodarski rasti, bolj postaja požrešna in vse več zahteva od nas, državljanov. Dviguje cene pogonskih goriv in se ni pripravljena odreči niti centu trošarin, četudi beleži bogate prilive v proračun. Spreminja zakon o obdavčenju normirancev, ki je v veljavi le dobra tri leta, in ga načrtuje nadomestiti z bolj zapletenim in za podjetnike manj ugodnim. Zdaj nas je presenetilo še razmišljanje ministra za kulturo, ki snuje nov predlog zakona o RTV, kar vključuje tudi plačevanje RTV-naročnine.

