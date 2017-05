Rožce odprtih rok sprejele tudi osata

V gasilskem domu na Zgornjem Brniku so članice sekcije Rožce, ki deluje pri Društvu upokojencev Cerklje na Gorenjskem, odprle razstavo ročnih del z naslovom Dolgčas, kaj je to. Svoje izdelke v rišelje tehniki vezenja je predstavilo 11 članic Rožc. Kot je povedala vodja sekcije Marina Marko, te tako ročno delo pomiri, sprosti ter poboža dušo, na koncu pa dobiš še lep izdelek. Umetnicam in umetniku je za vrhunske izdelke čestital predsednik društva upokojencev Lovro Plevel.



V naše kraje naj bi rišelje tehnika vezenja prišla iz Italije. Nekateri to vrsto vezenja imenujejo tudi zračna čipka, bele vezenine ali vezenje z belim vezom. Nekoč so imeli rišelje le bogati ljudje, saj je bilo vezenje verjetno drago. Včasih so veliko vezli na takšen način, zato je še toliko bolj pomembno, pravi Markova, da se znanje vezenja v tehniki rišelje obdrži in nadgrajuje.



Odprtje razstave so popestrili z bogatim kulturnim programom, v katerem so nastopili godca Matija Koritnik in Frane Marko, recitatorka Marija Kern ter pevki Francka Rozman in Anica Rehberger. Svoja dela so poleg Markove na ogled postavile Metka Polajnar, Marinka Vajs, Ema Verbič, Marjeta Žižek, Pavla Bergant, Karolina Bider, Ani Dobnikar, Marija Kern, Dragica Kropivnik in Joži Mlakar. Toda pozor, niso vse rožce le dekleta, medse so sprejele tudi osata, ki mu bojda uspe izdelati prav vse, kar si zamisli. To je Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika, ki je uspešen v rezbarjenju, slikanju, izdelovanju glinenih izdelkov in slikanju na steklo.



Prve Rožce so začele izdelovati v rišelje tehniki leta 2005, nekaj pa jih je to tehniko osvojilo v zadnjem letu. Izdelujejo prte za različna časovna obdobja v letu oziroma praznike, denimo krstne prte in prte za pokrivanje velikonočnih košar, zavese, rožice, slike... Marija Kern razstavlja več čudovitih izdelkov, med drugimi pečo, žensko naglavno pokrivalo za narodno nošo in robček. Vzorec za pečo je narisala sama, izdelala ga je v dveh mesecih. Marjeta Žižek je v krožku zadolžena za izdelovanje pletenin, kvačkanih in vseh drugih igrač in okraskov. Do začetka razstave je med drugim izdelala že tisoč enega pletenega mucka. Marina Marko pa je za zavese za dnevno sobo, ki so na ogled na razstavi, porabila 400 ur.



Razstava bo odprta vsak dan do 2. maja.