Romi se bližajo Sončnim dvorom

BREZJE PRI GROSUPLJEM – O grosupeljskem zidu, ki so ga lani jeseni postavili med avtoprevozniškim podjetjem Finec in romskim naseljem Smrekec 1, smo že pisali: podjetnik Borut Finec je med podjetjem in romskim naseljem Smrekcem 1 postavil okoli tri metre in pol visok ter dobrih sto metrov dolg zid. Nekateri so ga dojeli kot izolacijo ljudi, drugi pa so bili prepričani, da ima Finec prav, tudi na grosupeljski občini: »Če podjetje želi zavarovati svojo lastnino, to za občino seveda ni problematično. Razumemo, da je v interesu poslovnih subjektov, da zavarujejo svoje premoženje.«

