Roman Leljak ni grešil z razkazovanjem svinčnika

LJUBLJANA – Že ko so maja Romana Leljaka posadili na zatožno klop, je tožilski očitek na njegov račun izgubil vso težo v trenutku, ko je iz žepa potegnil nekaj, kar je bilo videti kot svinčnik. Lani naj bi v državnem zboru prav s tem predmetom lažno sporočil, da grozi nevarnost, in s tem povzročil, da so državni organi ukrepali brez potrebe. S tem je storil kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, se je glasil obtožni predlog na njegov račun.



In prav ta svinčnik je pokazal okrajni kazenski sodnici Barbari Klajnšek. Lahko bi bil osebni dozimeter DL-M3, ki ga je uporabljala nekdanja jugoslovanska armada za preverjanje, ali obstaja atomsko sevanje, in ki za ljudi ni nevaren, po Leljakovem mnenju pa bi bil lahko celo smrtonosno orožje, v katerem je ampula s ciankalijem, s kakršnimi naj bi Služba državne varnosti pobijala svoje nasprotnike. »Provocirate, a ne?« ga je sodnica ob tem šokirana vprašala.

