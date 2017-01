Rokodelske veščine izumirajo

LJUBLJANA – Bogati rokodelski dediščini se brez hitrega ukrepanja slabo piše. Veščine izumirajo, da bi se ohranile in da bi rokodelski poklici postali zanimivi tudi za mlade, bi potrebovali spodbudo države na več področjih. Predvsem seveda, da bi se dalo s temi poklici dostojno preživeti. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je pripravila predlog zakona o ohranjanju rokodelstva, katerega namen je zaščita rokodelcev in rokodelskega znanja pred nadaljnjim izumiranjem in pravkar čaka na obravnavo v parlamentu.



Zadnja leta samo nazaduje



Rokodelstvo je ena tistih, sicer obrobnih gospodarskih panog, ki se nam zdijo samoumevne, saj je vedno tukaj, ko potrebujemo izdelke domače in umetnostne obrti. Bodisi za domačo uporabo bodisi za turistično promocijo. Idilična podoba starega mojstra v domači delavnici, ki s preprostim orodjem ustvarja uporabne ali okrasne izdelke, je močno zasidrana v našo zavest, toda ta idila se hitro razblini, ko pogledamo, kako je rokodelstvo urejeno v naši zakonodaji in kam je umeščeno v gospodarskem sistemu.



»V zadnjih desetih letih je rokodelstvo samo nazadovalo, in če se razmere ne uredijo, bomo kmalu izgubili dragoceno znanje, ki bi ga stari mojstri morali prenašati na mlade, če želimo rokodelstvo vsaj ohraniti, če že ne razvijati,« brez premisleka in olepševanja pravi Goran Lesničar Pučko z Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.