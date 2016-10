Rojena pod srečno zvezdo: Slovencema na račun padlo več kot 20 milijonov

LJUBLJANA – Nekdo, ki je listek za jackpot vplačal v Nemčiji, v zadnjih dneh najbrž ni veliko spal, saj je na listku za 90 milijonov evrov označil prav tiste številke, ki so bile izžrebane. Zmagovalna kombinacija je bila 7-10-25-39-42 in 3-6, njemu pa so pripadli milijoni. Poleg omenjenega dobitka je po skoraj tri milijone evrov pripadlo še osmim igralcem: petim v Nemčiji, dvema iz Finske in enemu iz Nizozemske.

Seveda bodo morali plačati še davščine, a kljub temu bodo še vedno milijonarji.

Dvakrat v Slovenijo

Naj še dodamo, da je dvakrat jackopot romal tudi v Slovenijo: decembra 2013 je 21 milijonov prejel nekdo, ki je listek vplačal v Grosuplju, nato pa še maja 2014, ko je 28,2 milijona evrov prejel srečnež, ki ga je vplačal v Žalcu.