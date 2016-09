Rogisti in folkloristi zatresli oder z lovci

Lovska družina (LD) Udenboršt Naklo je v soboto proslavila 70 let obstoja. Ustanovljena je bila 12. junija 1946. Slovesnost so začeli s Hubertovo sv. mašo v župnijski cerkvi sv. Petra v Naklem, ki sta jo darovala nakelski župnik Janez Zupanc in župnik Jože Kohka iz župnije Mokronog. Med mašo so blagoslovili prapor. Osrednja slovesnost ob jubileju je bila v dvorani kulturnega doma Janeza Filipiča v Naklem. Polepšali so jo s kulturnim programom Bohinjski rogisti in člani folklorne skupine Podkvica Naklo, program pa je domiselno povezoval Jože Mohorič. Kot gostje so se slovesnosti udeležili lovci pobratene Lovske družine Jelen Čavlje iz Hrvaške in lovci LD iz Mokronoga. Navzoče je pozdravil predsednik LD Metod Grašič, ki je v nagovoru dejal: »Ponosni smo na prehojeno pot, še zlasti ko se ozremo na svoj lovski dom na Veternem pod Kriško goro. Naša lovska družina zavzeto skrbi za varstvo narave in gojitev divjadi, usklajeno pa sodelujemo z gozdarji, zavedajoč se dejstva, da oboji delajo v korist narave, gozda in živali. Naši lovci so zelo uspešni na tekmovanjih, kar dokazuje, da je usposobljenost članstva na področju strelstva in kinologije na visoki ravni.« Slavnostni govornik je bil Vili Tomat, ki je orisal dosedanje delovanje lovske družine od njenih začetkov leta 1946 do danes. Lovska družina šteje 81 članov, med njimi je ena članica, po koncesijski pogodbi LD upravlja lovišče, ki je veliko 4000 hektarov, od tega je 3500 lovne površine. Na slovesnosti so podelili priznanja in odlikovanja. Peter Belhar, predsednik Zveze lovskih družin Gorenjske, je najzaslužnejšim članom LD Udenboršt izročil plakete Lovske zveze Slovenije in Zveze lovskih družin Gorenjske. Lovska družina Udenboršt Naklo je ob jubileju odlikovala najzaslužnejše člane, odlikovanja in plakete pa so podelili pobratena Lovska družina Jelen Čavlje iz Hrvaške, Primorsko-Goranska županija ter najvišje priznanje Lovska zveza Hrvaške. Njihova priznanja so prejeli Matija Janc, Branko Žiberna, Drago Goričan in Dušan Ravnihar. Priznanja častnega člana sta prejela Danilo Gradišar in Karol Drago Pečnik. Lovska družina Udenboršt je iz rok predsednika Kinološkega društva Gorenjske Janeza Nahtigala prejela najvišje priznanje. Podelila je več zahval za sodelovanje posameznikom in organizacijam. Ob jubileju so izdali tudi zbornik.