Robota bo podaril hčerki

RADOMLJE – »Že dolga leta sem naročnik Slovenskih novic in jih vsak dan z veseljem pričakujem. Politike ne maram preveč, me pa zanimajo lumparije, ki jih nekateri počno, in tudi TV-spored mi pride zelo prav. No, pa še tako lepo nagrado sem dobil,« nam nasmejan pripoveduje Anton Šarc iz Radomelj. Ko je proti koncu januarja odlepil Ternino nalepko in videl tri enake znake, se ni nadejal tako lepe nagrade. Mislil je, da je kaj manjšega, a ko si je potem zadevo ogledala njegova hčerka Marta, je bilo njihovo veselje nepopisno.



Že 78 let je na tem svetu, pa ni še nikoli nič zadel, nam pove. Je pa kot gasilec prirejal gasilske veselice s tombolami in srečelovi z zelo bogatimi nagradami. »Radomeljski gasilci smo bili med prvimi, ki smo organizirali tombolo. Spomnim se, da smo nekoč zbrali kar šest avtomobilov. To so bili časi, držali smo skupaj in si pomagali!«



Anton je sicer upokojeni kmet, a zdaj bolj uživa ob sadovih minulega dela. Predvsem je srečen in zadovoljen, ker ima na kmetiji v bližini Arboretuma Volčji Potok že naslednika, vnuka Blaža. »Star je 22 let in veliko veselja ima z delom na kmetiji. Zato sem mu jo že zapisal, da jo bo po moji smrti prevzel,« pripoveduje.



Ternino nagrado, robotski sesalnik iroomba 774, bo podaril hčerki. »Vdovec sem, žena mi je umrla pred štirimi leti. Zato bom obdaroval hčerko, ki mi pri mojih letih veliko pomaga.«