Rihemberški  grad bodo odprli za obiskovalce

BRANIK – Kar smo zapisali v naslovu, so nam povedali vodja projektne pisarne Andreja Trojar Lapanja, načelnica oddelka za družbene dejavnosti, magistra Marinka Saksida, in vodja županovega kabineta Andrej Markočič, vsi iz Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju MONG). Novica je tembolj spodbudna, ker jo prinaša novi lastnik – po dolgoletnem anemičnem propadanju gradu, ko je bil v lasti države.



Z države na občino



Kamniti grad Rihemberk na 203 metre visokem gričku, ki moli iz severovzhodnega roba Komenskega Krasa, uvrščajo med najstarejše, največje in najlepše gradove na Primorskem. Ni prva zgradba na tej slikoviti in obenem strateški legi, že v starejši železni dobi je tam stalo gradišče. V jedru peterokotne utrdbe dominira mogočen valjasti 27 metrov visoki gotski stolp iz 13. stoletja. Ob njem zreta na osrednje dvorišče z vodnjakom gotska grajska kapela z ene in baročni palacij z druge strani. Med prvo svetovno vojno so na gradu uredili lazaret. Med drugo so julija 1944 partizani napadli tam nastanjeno domobransko postojanko. Grad in dvorec pod njim so požgali in minirali, zublji so pogoltnili bogato opremo z arhivi vred.

