Ribolov z elektriko jih bo udaril po žepu

NOVO MESTO – Dolenjski ribiči so sicer imeli dober namen, ko so na začetku novembra zaradi snemanja promocijskega filma za lov na sulca uporabili agregate, a že takrat so bila mnenja o tem, ali je takšno početje zakonito ali ne, različna, zdaj pa je stališče ribiške inšpekcije jasno: prekršili so zakon o sladkovodnem ribištvu, zato so kaznovani.



Kot so nam sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bila Ribiški družini Novo mesto in njeni odgovorni osebi, torej predsedniku, izdana odločba o prekršku zaradi kršitve določila 13. alineje prvega odstavka 25. člena zakona o sladkovodnem ribištvu, ki govori o ribolovu z elektriko. »Elektroribolov ni bil izveden z namenom izlova sulca za sonaravno gojitev rib ali za odlov plemenk skladno z ribiškim gojitvenim načrtom, kot intervencijski odlov ali za znanstvenoraziskovalne namene. Izrečena jim je bila globa v višini 834,59 evra za pravno osebo, za odgovorno osebo pa 417,29 evra,« so pojasnili.

