Revščina je ženskega spola

Revščina ni le materialno pomanjkanje, ne kaže se le v tem, da človek nima za kruh in oblačila, da ne more plačati položnic za elektriko in otrokom šolskega kosila. Revščina pomeni tudi to, da nimaš dostopa do zdravnika, da tvoj položaj vzbuja jezo in predsodke v ljudeh, ki je nikoli niso okusili, in, ne nazadnje, revščina človeka oropa zadnjega dostojanstva. Naj se o njej še toliko govori, v svojem najtemnejšem bistvu je očem javnosti še vedno skrita. O odkritih in skritih obrazih revščine smo se pogovarjali s sociologinjo dr. Vesno Leskošek, izredno profesorico na fakulteti za socialno delo v Ljubljani.



Kaj se dogaja z revščino pri nas od začetka krize leta 2008?



Naj povem, da revščina ni posledica krize, čeprav ta nanjo vpliva, zlasti z višanjem stopnje brezposelnosti. Na revščino pomembno vplivajo ukrepi države. Nekatere so v kriznih časih povečale odstotek sredstev, namenjenih za socialno zaščito, in krepile denarne dodatke ter tako blažile posledice krize. Druge, mednje spada tudi Slovenija, pa so hkrati s slabšanjem ekonomske situacije nižale ta sredstva. Socialni položaj ljudi se je tako z izgubo zaposlitve in hkratnim nižanjem socialnih prejemkov še poslabšal. Tako se je pri nas v kriznih časih stopnja tveganja revščine povečevala.



Lahko ponazorite s številkami?



V letu 2008 je bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji 11,3 odstotka, potem je naraščala in leta 2014 znašala že 14,5 odstotka. Zaradi večje zaposlenosti se je pozneje stopnja malo znižala in je v letu 2016 znašala 13,9 odstotka. Praktično to pomeni, da je v lanskem letu v Sloveniji z dohodkom, nižjim od praga revščine, kar znaša okoli 600 evrov, živelo približno 280.000 ljudi, kar pa je 7000 manj kot leto poprej.



Kakšne zasluge si za to lahko pripisuje država?



Pravzaprav je v zadnjem desetletju, ali bolje od leta 2005, na tem področju naredila dve veliki napaki. Najprej je začela zmanjševati socialne pravice že pred krizo, ko je bila zaposlenost še velika. Češ, visoka zaposlenost pomeni več priložnosti, da si ljudje lahko sami zagotavljajo preživetje. Poleg zmanjševanja denarnih dodatkov so se poostrile zahteve za pridobitev pravic, s čimer se je zmanjšalo število upravičencev. Stopnja tveganja revščine se je tako povišala. V obdobju krize se je ideja nižanja pomoči ponovila, češ, zdaj si pa država ne more privoščiti večje porabe. Tako je spet skrčila socialne pravice in denarne prejemke ter še enkrat zaostrila pogoje za upravičenost do pomoči.



Torej je dvakrat, v času debelih krav in potem v času krize, reagirala enako.



Res je in menim, da je bila velika napaka, da država ni povečevala odstotka BDP za socialne prejemke in tako blažila krize. Naj pripomnim, da se v tem času poveča revščina otrok, kar je še posebno občutljivo.



Ampak stopnja tveganja revščine se je zdaj vendarle znižala.



Res je, vendar je sedanje nižanje stopnje tveganja revščine posledica večje zaposlenosti. Če imajo ljudje delo in plačo, skrbijo sami zase in blažijo stisko, hkrati pa na stopnjo revščine vplivajo ukrepi države. Tu je treba povedati, da je v zadnjem letu ublažila strogost ukrepov za upravičence do socialnih prejemkov, poleg tega so bile pomoči nekoliko povišane. Hkrati država razmišlja še o otroškem dodatku za vse otroke.



Omenili ste otroke, kako je revščina porazdeljena med različnimi skupinami ljudi?



Stopnja tveganja revščine se je zares znižala, vendar podroben pogled kaže, da ne pri vseh skupinah enako. Popravki, ki so se zgodili, so ciljali predvsem na družine. S tem se je znižala stopnja tveganja revščine otrok, za starejše pa se je povišala.

Država nameni premalo ukrepov za zaščito starejših, ki so ena socialno najbolj občutljivih skupin. Tako na primer ni več državnih pokojnin, število prejemnikov varstvenega dodatka se je zmanjšalo, ker starejši niso hoteli na ta račun obremeniti nepremičnin, saj bi tako obremenili svoje dediče. Pogosto je namreč to edino, kar lahko zapustijo svojim otrokom, ti pa so pogosto v enakem socialnem položaju kot starši.



Bi lahko rekli, da so starejši najbolj izpostavljeni?



Gotovo, zlasti ženske, vendar je treba opozoriti še na druge skupine. Občutljive so enostarševske družine, večinoma gre za mame z otroki, očetov je bistveno manj. Stopnja tveganja revščine za to skupino se je malo znižala, vendar jih še vedno približno četrtina živi pod pragom revščine. Ogroženi so tudi samski ljudje, zlasti če niso zaposleni in živijo le od družbene denarne pomoči, ki znaša okoli 290 evrov na mesec. Potem je razlika med lastniki nepremičnin in najemniki, slednjih je veliko več pod pragom tveganja revščine.



Pa samozaposleni?



Med krizo so bili samozaposleni ena najbolj ogroženih skupin. Na to so opozarjali tudi v ambulanti za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja, kjer se je med pacienti zelo povečalo število samostojnih podjetnikov. To se je zgodilo, ker je v gospodarstvu vladal plačilni nered, zaradi česar so propadale cele verige pravnih subjektov, tudi samozaposlenih. Ti so bili pogosto v tako velikih dolgovih, da niso več mogli plačevati zdravstvenega zavarovanja in so morali postati uporabniki te ambulante.



Ampak država je spodbujala status samostojnega podjetnika.



Seveda, zavod za zaposlovanje je podeljeval subvencije za samozaposlitev, po propadu Mure, na primer, so spodbujali bivše delavke, da so postale samostojne šivilje. Tako se je zniževala brezposelnost, vendar seveda mnogim ni šlo, saj je jasno, da toliko samozaposlenim ne more uspeti. Med krizo se je število samozaposlenih manjšalo, več tisoč jih je zaprlo svoj status, zdaj se njihovo število ponovno povečuje.

280.000 ljudi v Sloveniji je lani živelo z dohodkom, nižjim od praga revščine, ki znaša okoli 600 evrov.

Poglejva še razlike med spoloma.

Pravijo, da je revščina ženskega spola, in res je tako. Razlike med spoloma so očitne že pri splošnem tveganju za revščino, če je to okoli 14 odstotkov, je za moške 13 odstotkov in za ženske 15. Če k temu dodamo še starost, je slika še mnogo hujša. V letu 2016 so imele ženske, stare več kot 75 let, stopnjo tveganja revščine kar 26,6 odstotka, moški pa 10,1.



Katere ženske padejo v to najvišjo stopnjo, gospodinje, kmečke ženske, ki niso bile zavarovane?



Gospodinje vsekakor, toda ogrožene so tudi ženske, ki so delale polno delovno dobo. Vendar so bile več na bolniških dopustih, pa seveda porodniških, ne gre zanemariti niti plačne vrzeli med spoloma. Vedeti moramo, da je v nekaterih panogah ta zelo velika, ženske imajo tudi 15 odstotkov nižje dohodke od moških na primerljivih delovnih mestih.



Reveže pogosto označujemo za lenuhe, ki so sami krivi za svoj položaj, ker nočejo delati. Od kod ta nestrpnost?



Mislim, da je to eden najbolj škodljivih diskurzov v naši družbi, ki so nastali po spremembah socialne zakonodaje leta 2012. O tem, da ljudje goljufajo državo, se je veliko pisalo v medijih pa tudi premlevalo na nivoju gostilniških debat. Vsi poznajo koga, ki goljufa, kot da bi vsi zelo dobro poznali dohodke in zasebno življenje drugih. Zelo škodljivo je, če se ustvarja splošno prepričanje, da ljudje goljufajo, da pomoč izrabljajo, da so lenuhi. Poglejmo primer, v medijih je bilo veliko prispevkov o tem, da ljudje nočejo opravljati sezonskih del, nihče pa ni povedal, da so sramotno nizko plačana, kakšne so delovne razmere, kako je s socialnimi pravicami teh ljudi in tako naprej.



S tem se je njihova javna podoba še poslabšala.



Takoj ko začnemo govoriti o ljudeh, ki dobivajo socialne dodatke, slabšalno, to postane njihova osebnostna značilnost. Od njih se pričakuje več kot od drugih, da na primer sprejmejo najslabša dela, da se odrečejo stvarem, ki so za druge samoumevne. Zelo težko se znebijo te nalepke, označeni so tudi otroci. Dlje ko so v revščini, bolj se odmikajo od mainstream družbe in vse težje se vklopijo nazaj.



Je sploh mogoče preseči ta začarani krog?



Mislim, da ima vse adute v rokavu država. Preprosto, treba je imeti močno socialno državo, ki še vedno zagotavlja dostojno preživetje ljudi. Nekateri pravijo, da danes ne moremo objokovati stare socialne države, vendar sem do tega kritična in temu ostro nasprotujem. Socialna država ni nič drugega kot redistribucija sredstev, država se odloča, kakšno kakovost življenja bo ljudem privoščila in kako bo to naredila.

Ženske imajo tudi 15 odstotkov nižje dohodke od moških na primerljivih delovnih mestih.



Kaj pa, če nima kje vzeti?



Ima proračun, za katerega vedno posebej odloča, kako ga bo razporedila. V kriznih časih je treba zagotoviti, da bodo ljudje preživeli, takrat pač krčiš sredstva nekje drugje. Pri nas pa gre iz proračuna večina nazaj v gospodarstvo, medtem ko se sredstva za socialne prejemke, pa še za kaj, na primer za kulturo, manjšajo. Opozorila bi še na nekaj. Državi javna podoba o lenih revežih ustreza, ker ji omogoča nadzor, tako da lahko krči socialne pravice in zaostruje pogoje za upravičence, s tem pa seveda zvišuje prag tveganja za revščino. Tako ima revščina svojo družbeno funkcijo, ljudi drži v napetosti in strahu, poleg tega zagotavlja rezervno delovno silo, ki je pripravljena delati pod vsakimi pogoji.



Mnogi pravijo, da je dovolj dela za vse, da se je treba le znajti.



Ideja o tem, da je dela dovolj, da mora vsak delati, kar dobi, je napačna. Nimajo vsi enakih sposobnosti, spretnosti in možnosti. Ampak iz tega v sedanjem času sledi, da je vsak odgovoren zase in mora zase poskrbeti. In tu hitro pridemo do moralnih obsodb tistih, ki tega preprosto ne zmorejo ali ne izpolnjujejo pogojev za to. Tu je še zavajajoča ideologija lahkih korakov, da lahko vsakemu uspe, če le pozitivno razmišlja in vloži nekaj truda. Potem pa se običajno nič ne zgodi, ljudje ne dobijo službe in dno je še globlje. Dejstvo je, da pri nas obstajajo ljudje, ki si v določenih okoliščinah ne morejo sami pomagati, in v močni socialni državi je za njihovo blaginjo poskrbljeno.



Kakšne možnosti ima pri nas revež, da se izkoplje iz tega?



Socialni status je na neki način deden. Vendar imajo v močnejših socialnih državah ljudje na dnu socialne lestvice vedno možnost, da prebijejo svoj socialni položaj. Pri nas je to veliko težje, ni pa nemogoče.



Pravijo, da pri revščini najbolj boli izguba dostojanstva. Kako se to kaže?



Že s tem, kar sem že omenila, da ljudi, ki prejemajo socialno pomoč, označujemo za lenuhe in družbene parazite. Poleg tega jim očitamo, da niso sposobni ravnati z denarjem, če kupijo kakšen priboljšek otrokom ali ženske na primer ličila. Kdor se z revščino nikoli ni soočil, si ne predstavlja, kako je, če moraš otrokom nenehno govoriti, da ni denarja. Nekako smo prepričani, da bi revni morali svoje želje zatirati, da niso upravičeni do priboljškov. Če nima za salamo, pač naj je pašteto. Revnim ne privoščimo nič več, njihova revščina mora biti vidna navzven, biti morajo ponižni, se oblačiti slabo, nimajo pravice imeti lepega ali celo dobrega videza. S tem jim vzamemo dostojanstvo.



Ali se v preziru do revščine ne skriva tudi strah pred njo?



Zagotovo, in te sodbe ljudi, ki imajo dovolj, o ljudeh, ki nimajo, so zagotovo prepreka, da bi revščino lahko razumeli. Toda vsakemu se to lahko zgodi in meja je zelo tanka. Mimogrede ostaneš brez dela in zabredeš v težave, ki jih brezposelnost potegne za sabo.

Res je, da tudi premožni izgubijo službo, vendar za njih posledice običajno niso tako dramatične. Družba je bolj tolerantna do njih, poleg tega praviloma niso takoj eksistenčno ogroženi. Lahko si vzamejo čas, da se postavijo na noge.



Revež si to težko privošči …



Seveda, revni mora vsak dan skrbeti za eksistenco, ukvarjati se mora s stvarmi, ki so nam večini samoumevne. Ko si reven, ti ni nič dostopno. Prodaš avto, hišne aparate … Dokler ne zmanjka. Vsakodnevna skrb za eksistenco tako okupira in napolni dan, da je težko hkrati iskati še službo. Veste, borba za golo preživetje je skrita pred očmi javnosti.



Kako to vpliva na psihično zdravje?



Brezposelnost in revščina sta vedno povezani z duševnimi težavami. Na psihiatriji je vedno več ljudi, ki so razvili duševne motnje in bolezni zaradi socialnega statusa. Ko si enkrat na dnu, težko splezaš gor.