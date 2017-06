Rešitev za lastnike sobnih in strešnih anten

Planet TV bo s 1. 7. 2017 prekinil prizemno oddajanje svojega programa. Za gledalce, ki signal lovijo prek strešnih in sobnih anten, to pomeni onemogočeno spremljanje še enega televizijskega programa. Ena izmed rešitev za tovrstne ljubitelje televizije je preklop na satelitsko televizijo. To v Sloveniji ponuja Telemach in sicer s storitvijo Total TV. Namestitev Total TV satelitskega krožnika je možna kjerkoli v Sloveniji, tudi v oddaljenih počitniških hiškah ali domovih. Satelitska televizija Total TV Slovencem omogoča spremljanje najbolj priljubljenih televizijskih programov, med katerimi je tudi Planet TV.

Skupaj s prosto dostopnimi programi prek satelita, je uporabnikom ob izbiri katerega koli paketa Total TV na voljo več kot 200 televizijskih in radijskih programov, od tega več kot 50 programov v visoki ločljivosti HD.

Cena spremljanja najbolj priljubljenih TV-vsebin?

Telemach novim naročnikom storitve Total TV prvih šest mesecev omogoča spremljanje televizije, vključno s programom Planet TV, za le 14 evrov na mesec. Ob sklenitvi naročniškega razmerja je brezplačna tudi namestitev opreme, za kar poskrbijo v Telemachu. Novim naročnikom je celi dve leti, kolikor traja naročniško razmerje, brez doplačila na voljo tudi filmski paket CineStar TV Premiere, ki ponuja izbor najboljših filmskih vsebin ter nadaljevank. Novi naročniki lahko z izbiro promocijskega paketa in sklenitvijo naročniškega razmerja prihranijo tudi več kot 390 evrov. Za namestitev opreme v celoti poskrbi Telemach, za uporabnike pa namestitev ne pomeni dodatnih stroškov.

Dodatne informacije o paketih Total TV so na voljo tudi na spletni strani http://totaltv.tv/sl in www.telemach.si.