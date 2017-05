Rešil Štanjel, ker je bil Hitler njegov vajenec?

KOMEN – Svetniki kraške občine Komen so na svoji seji 19. aprila z večino potrdili predlog, da sloviti arhitekt Maks Fabiani (1865–1962) postane častni občan občine Komen. Predlog za častnega občana je na občino podal Zavod Fabiani, ki ga vodi lastnica nekdanjega Fabianijevega posestva in komenska občinska svetnica, arhitektka Blanka Malgaj. Povedala nam je, da sta praktično ruševine posestva pred leti kupila z možem Andrejem. »Ker gre za kulturni spomenik, dom pomembne osebe, domačijo Maksa Fabianija, sva zakonsko dolžna imeti zavod, ki upravlja dediščino. Gre za 11 hiš in nekaj deset hektarjev zemljišča,« nam je povedala Blanka, po rodu Trboveljčanka. Toda oglasili so se številni in javno nasprotovali kakršnemu koli čaščenju Fabianija, češ da se sploh ni imel za Slovenca, da je bil član fašistične stranke, da je sodeloval z okupatorji, posredno tudi pri pobojih in izseljevanju naših domoljubov v taborišča.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.