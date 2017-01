Reševalcu Robertu se je strgal film

LJUBLJANA – V minulih dneh so misli, ki jih je na spletu objavil reševalec Robert Sabol, že 28 let zaposlen na Reševalni postaji UKC Ljubljana, bliskovito hitro zaokrožile po Sloveniji. Sogovornik, ki ima za seboj že več kot 30.000 intervencij, je na računalniški zaslon spravil brutalno in iskreno izpoved o delu, ki ga srčno opravlja. Med drugim je napisal: »Poziv za naprej: zbit otrok, pojdite takoj. Uspešna intervencija. Ta dan vmes snameš še obešenca, letiš na progo, kjer je vlak sfrezal neznanca. Pod vlakom leži razkosana gmota človeškega mesa, pomešana s kožo in črevesjem, ki je bila par minut nazaj še človek. Nič ne vozimo, dobiš dovoljenje za malico. Dober tek pa hitro pojejta, ker imamo gužvo. V trgovini naročam prešano slanino s poprom, ki jo imam rad. Zraven v vitrini mesarja kosi mesa. Vsaka podobnost s prejšnjo intervencijo je zgolj naključje. Potem po malici se javiš, letiš po narkomana, ki je predoziral mamila. Tudi to uredimo. Pošljejo te po gospo, ki jo že sedem dni boli lopatica na hrbtu, navodilo po radiozvezi: bodita prijazna, to je mama od predstojnika. Takrat mi poči film … In kaj, če je to mama nekega predstojnika? Zame so vsi bolniki in poškodovanci enaki. Privilegijev NI!« Kaj je sprožilo tako neposredne besede?

